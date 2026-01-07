Equipo antioqueño jugará en otro estadio para 2026; revelaron posible sede

El próximo 16 de enero dará comienzo una nueva edición de la Liga BetPlay, así que los equipos ultiman detalles para lo que será esta competencia que tendrá un cambio de formato para este primer semestre del año debido al Mundial 2026, por eso, se acorta el campeonato y no habrá fecha de clásicos ni tampoco cuadrangulares sino más bien series de cuartos de final, semifinales y final tras la fase de todos contra todos.

El torneo ya está establecido por la Dimayor y el ‘fixture’ también tiene un orden claro para los equipos de la Liga BetPlay, sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer una información que pone en jaque estos planes.

Águilas Doradas comentó líos con su estadio, pero ya tendría la solución

Este miércoles 7 de enero, la Dimayor emitió un comunicado expresando su preocupación ante una notificación del equipo de Águilas Doradas avisando de la imposibilidad de usar el Estadio Alberto Grisales de Rionegro en 2026, que tiene problemas estructurales desde hace ya varios meses.

Pues bien, ante la incertidumbre de saber dónde jugará el conjunto dorado de Antioquia en este 2026 salió la posibilidad de que el Estadio Cincuentenario sea su sede para los partidos que juegue en condición de local, así lo confirmó el periodista Yony Gutiérrez en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio.

Capacidad y detalles del Estadio Cincuentenario

El recinto deportivo ubicado en la ciudad de Medellín fue inaugurado en 1979 para conmemorar los 50 años de la Liga Antioqueña de Fútbol, estadio que actualmente tiene una capacidad para solo 4.000 espectadores, sin embargo, ha servido históricamente para la realización de eventos deportivos no solo de fútbol sino también en disciplinas como skate, BMX, patineta, ultimate, freestyle, rugby y artes marciales.

El estadio sería el elegido por Águilas Doradas para sus partidos de local, sin embargo, Yony Gutiérrez advierte que la grama de la cancha se debe revisar y mejorar, pues según él se ha venido maltratando por años con los eventos que allí se han llevado a cabo y necesita de “cariño” para tenerla en condiciones.