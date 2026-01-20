Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Deportivo Pasto

Equipo de la Liga BetPlay cambió su estructura y tiene nuevo presidente

El equipo de la primera división del FPC pasó de ser una asociación para convertirse en sociedad anónima.
Daniel Zabala
Pasto cambiará su estructura
Pasto cambiará su estructura // Foto de Deportivo Pasto

Deportivo Pastohará importantes cambios en su estructura administrativa, después de que se confirmara este martes 20 de enero que ya no será una asociación y a partir de la fecha se convirtió en una Sociedad Anómina.

Según se detalló desde la capital del departamento de Nariño. en la reestructuración se determinó que Óscar Casabón salió de la presidencia de la institución, después de más de diez años ocupando el cargo.

Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas del mercado de fichajes

Lea también

Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas del mercado de fichajes

Ahora, Deportivo Pasto tendrá como presidente a Roberto Castro.

Otros importantes cargos administrativos en el conjunto nariñense serán ocupados por Bernardo Guerrero, que cumplirá con funciones de vicepresidente.

Andrés Camilo Chávez se desempañará como secretario, mientras que Remberto Castro oficializará como tesorero.

Óscar Armando Casabón se mantendrá en la institución, pero como vocal.

Programación de la segunda fecha de Liga Betplay 2026-I

Lea también

Programación de la segunda fecha de Liga Betplay 2026-I

Brillante debut de Deportivo Pasto en la Liga BetPlay

Mientras se determina el nuevo futuro administrativo de Deportivo Pasto, la afición del cuadro volcánico celebra el buen inicio de temporada en la Liga BetPlay.

En la jornada inaugural, el cuadro nariñense derrotó en condición de local 1-0 a Deportivo Independiente Medellín.

En esta nota

Deportivo Pasto Liga Betplay Independiente Medellín Fútbol Colombiano Dimayor