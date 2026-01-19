Programación de la segunda fecha de Liga Betplay 2026-I

Se conoció la programación de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I, jornada que se disputará entre el viernes 23 y el lunes 26 de enero y que contará con varios partidos de alto atractivo en distintos estadios del país.

La acción comenzará el viernes 23 de enero con dos compromisos. A las 6:20 de la tarde, Internacional de Bogotá recibirá a Cúcuta Deportivo en el estadio Metropolitano de Techo, mientras que a las 8:30 p. m., Deportes Tolima enfrentará a Alianza FC en el Manuel Murillo Toro.

Lea también Marino Hinestroza NO jugaría en Boca Juniors; impensado equipo superó la oferta

El sábado 24 será el día con mayor número de partidos. La jornada arrancará a las 2:00 p. m. con el choque entre Deportivo Pereira y Fortaleza FC en el estadio Centenario de Armenia. Más tarde, a las 4:10 p. m., Llaneros FC se medirá con Atlético Bucaramanga en el Bello Horizonte, antes de dar paso a uno de los encuentros más llamativos de la fecha: Deportivo Cali vs. Independiente Medellín, programado para las 6:20 p. m. en Palmaseca. La jornada sabatina se cerrará con el compromiso entre Boyacá Chicó y América de Cali, a las 8:30 de la noche en el estadio La Independencia.

El domingo 25 de enero concentrará otro de los platos fuertes de la fecha. A las 4:00 p. m., Águilas Doradas enfrentará a Boyacá Chicó en un estadio aún por confirmar, debido a que el Alberto Grisales continúa en proceso de remodelación. Posteriormente, Millonarios recibirá a Junior en El Campín a las 6:10 p. m., y la jornada dominical se cerrará con Once Caldas vs. Independiente Santa Fe a las 8:20 p. m. en el estadio Palogrande.

Finalmente, la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I concluirá el lunes 26 de enero con el partido entre Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba, programado para las 8:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

Programación de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-I

Viernes 23 de enero

Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo

6:20 p. m. – Estadio Metropolitano de Techo

Deportes Tolima vs. Alianza FC

8:30 p. m. – Estadio Manuel Murillo Toro

Sábado 24 de enero

Deportivo Pereira vs. Fortaleza FC

2:00 p. m. – Estadio Centenario

Llaneros FC vs. Atlético Bucaramanga

4:10 p. m. – Estadio Bello Horizonte

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

6:20 p. m. – Estadio Deportivo Cali

Boyacá Chicó vs. América de Cali

8:30 p. m. – Estadio La Independencia

Lea también Javier Báez fue oficializado por un 'grande' luego de salir de Junior

Domingo 25 de enero

Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

4:00 p. m. – Estadio por confirmar

Millonarios vs. Junior

6:10 p. m. – Estadio El Campín

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

8:20 p. m. – Estadio Palogrande

Lunes 26 de enero

Atlético Nacional vs. Jaguares de Córdoba

8:00 p. m. – Estadio Atanasio Girardot