Equipo de la Liga BetPlay definió su sede y cambiaría de nombre

Alianza Fc no ha tenido el mejor inicio de temporada en la Liga BetPlay - I de 2026 al ocupar la última posición del campeonato con solo tres puntos, después de tres empates y tres derrotas.

Los malos resultados generaron la salida de Hubert Bodhert del cargo de director técnico y según se informó sería reemplazado por Camilo Ayala.

Alianza FC no cambiará de sede

Este miércoles 18 de febrero Carlos Ferreira, presidente y dueño de Alianza FC dio a conocer detalles del futuro del equipo.

Ferreira explicó que la idea es que el club mantenga la ciudad de Valledupar como sede y además se está planeando un cambio de nombre para que lleve el de la capital del departamento de Cesar.

"La idea es dejar solo el nombre de Valledupar, el equipo se queda en Valledupar", dijo Ferreira en diálogo con Win Sports.

"El equipo se queda en la ciudad de Valledupar, hay que hacer una historia acá. Hay un grupo de empresarios de la ciudad que quiere hacer parte del equipo y veremos qué se hace para mejorar toda nuestra infraestructura. Tenemos un proyecto a largo plazo", agregó.

Por otro lado, el directivo explicó que Alianza se fue de Barrancabermeja por no recibir el apoyo necesario por parte de las autoridades públicas y la empresa privada.

"Yo no me fui de Barrancabermeja por que quisiera, me fui por que no tuve el apoyo de las autoridades, tampoco el apoyo de la afición, tenía algunos hinchas. Si hubiese tenido el apoyo de la empresa privada, de las alcaldías, de las administraciones o del departamento de Santander", dijo.

Finalmente, Carlos Ferreira aseguró que la oferta de Valledupar fue importante y en caso de no haber sido aceptada por Alianza habría sido aprovechada por otro club.

"Si no hay ayudas y viene una ciudad que necesitaba y le veía importancia a tener fútbol profesional y me hacen un ofrecimiento bueno decido con mi familia llegar a Valledupar", afirmó.