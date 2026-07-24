Equipo de la Liga BetPlay no tiene estadio y realizó nueva solicitud a la Dimayor

Deportivo Pereira no ha tenido una buena temporada 2026 debido a los resultados registrados en la Liga BetPlay-I y en la Copa BetPlay. Adicionalmente, el equipo matecaña se ha visto perjudicado por algunos asuntos extradeportivos, que le han impedido tener cierta tranquilidad en sus compromisos.

Este viernes 24 de julio, a pocas horas de iniciar la actividad de la Liga BetPlay-II de 2026, Deportivo Pereira realizó una nueva solicitud a la Dimayor, que sin duda perjudicará el calendario de la competencia.

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Y es que el conjunto de Risaralda confirmó que no cuenta con estadio para jugar sus partidos en condición de local.

"El Deportivo Pereira informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública en general que no será posible disputar los dos primeros compromisos de local, Fecha 3 Vs Independiente Santa Fe y Fecha 5 Vs Jaguares de Córdoba, programados para el mes de agosto en el estadio Hernán Ramírez Villegas", señaló el comunicado.

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Durante el primer semestre de 2026, Deportivo Pereira oficializó como local en el Estadio Santiago de las Atalayas, teniendo en cuenta que el estadio Hernán Ramírez Villegas está siendo sometidos a algunos trabajos de remodelación, los cuales fueron pactados con anterioridad.

"Tras solicitar formalmente el alquiler del estadio para el partido ante Independiente Santa Fe programado para el 5 de agosto, CORDEP informó que el escenario no estará disponible debido a las obras de renovación de la gramilla, cuya entrega está prevista para el 3 de septiembre", agrega la comunicación.

Ante esta situación, Deportivo Pereira confirmó que le pidió a la Dimayor aplazar los partidos contra Santa Fe y Jaguares por las fechas 3 y 5 de la Liga BetPlay.

"Ante está situación, la institución ya realizó ante la DIMAYOR la solicitud de aplazamiento de ambos encuentros deportivos, para lograr jugarlos en casa en nuestra ciudad. Nuestro deseo es claro, queremos volver a cada, queremos hacerlo junto a nuestra hinchada", agrega el comunicado.