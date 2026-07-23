Liga BetPlay 2026-II: programación de la primera fecha

Vuelve la Liga BetPlay, pues este viernes 24 de julio iniciará la actividad del segundo semestre de 2026 con dos juegos, mientras que la primera fecha se extenderá hasta el domingo 25 de julio.

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Llama la atención que ya hay un partido aplazado, pues el juego Boyacá Chicó vs Atlético Nacional -programado inicialmente para el sábado 24 de julio- será reprogramado debido a que no hay la suficiente cantidad de policías para atender el evento.

Y es que durante ese fin de semana se espera la llegada de la Vuelta de la Juventud a suelo boyacense, razón por lo que los dispositivos policiales se enfocarán en ese evento.

En ese orden de ideas, se aguarda por la reprogramación de este partido, mientras que los nueve restantes no sufrieron modificaciones y se disputarán en el siguiente orden.

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Programación de la primera fecha de la Liga BetPlay

Viernes 24 de julio

Llaneros FC vs Deportivo Pereira

6:10 p. m.

Estadio Bello Horizonte

Deportivo Cali vs Jaguares de Córdoba

8:15 p. m.

Estadio Deportivo Cali

Sábado 25 de julio

Independiente Medellín vs Deportivo Pasto

4:05 p. m.

Estadio Atanasio Girardot

Millonarios vs Atlético Bucaramanga

6:10 p. m.

Estadio El Campín

Deportes Tolima vs Junior

8:15 p. m.

Estadio Manuel Murillo Toro

Domingo 26 de julio

Internacional de Bogotá vs América de Cali

2:00 p. m.

Estadio El Campín

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

4:05 p. m.

Estadio Cincuentenario

Alianza FC vs Fortaleza FC

6:10 p. m.

Estadio Armando Maestre Pavajeau

Once Caldas vs Cúcuta Deportivo

8:15 p. m.

Estadio Palogrande

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Cabe recordar que -a diferencia del primer semestre- en el 2026-II habrá cuadrangulares semifinales y no playoffs, pues en su momento fue una medida que se tomó para darle prontitud a la terminación del certamen con motivo de la Copa del Mundo.

Es menester enfatizar en que si bien los clubes del G8 advirtieron con no ceder sus derechos de imagen hasta que haya una nueva forma de repartir el dinero, al menos hasta diciembre todo operará con normalidad en cuanto a su transmisión, pues el contrato ya firmado cubre la Liga BetPlay del segundo semestre.