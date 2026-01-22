Equipo de la Liga BetPlay pierde a una de sus figuras; sorpresiva salida

Cúcuta Deportivo regresó a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, en donde no tuvo el mejor debut, ya que cayó en condición de local 1-2 ante Once Caldas.

Este jueves 22 de enero, a pocas horas de visitar a Internacional de Bogotá en la fecha 2 de la Liga BetPlay, se dio a conocer la salida de una de las figuras del conjunto motilón.

Figura saldrá de Cúcuta Deportivo

Se trata del mediocampista argentino Lucas Ríos, quien no continuará en el Cúcuta Deportivo para disputar la temporada 2026.

El propio jugador publicó una carta en sus redes sociales en la que se despidió de la afición del conjunto motilón, pero además dio a conocer los motivos de su salida del equipo.

"Lamentablemente, el fútbol también tiene momentos en los que el amor y la entrega no alcanzan. En este proceso se tomaron decisiones y se vivieron situaciones desde lo interno que no comparto, que chocan directamente con mi ética profesional y con la manera en la que entiendo este deporte. Cuando un futbolista deja de sentirse respetado en su trabajo, cuando el esfuerzo y el compromiso pasan a un segundo plano, es imposible seguir construyendo un sueño", indicó.

Adicionalmente, Ríos aseguró que prefiere salir de Cúcuta Deportivo antes que "traicionar" sus principios.

"No me voy por la falta de ganas, no me voy por miedo a competir. Me voy porque prefiero dar un paso al costado que traicionar mis principios", agregó.