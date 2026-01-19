[Video] Dayro inicia la liga ‘on fire’; doblete en triunfo ante Cúcuta Deportivo

El Estadio General Santander fue el recinto donde se desarrollaron las acciones del partido protagonizado por Cúcuta Deportivo y Once Caldas, último duelo de la primera fecha en esta nueva edición de la Liga BetPlay.

El equipo ‘motilón’ volvía a disputar un partido en la Primera División del fútbol colombiano luego de cinco años, (en 2020 sufrió el descenso al Torneo BetPlay), un compromiso donde el conjunto santandereano tuvo que jugar gran parte del segundo tiempo con 10 hombres tras la expulsión de Jaime Peralta al minuto 53.

Lea también: ¿James Rodríguez jugaría en Atlético Nacional?

En otras noticias: los cinco jugadores lesionados que actualmente tiene la Selección Colombia

Así fue el partido entre Cúcuta y Once Caldas

El equipo local, impulsado por su afición en el Estadio General Santander, logró abrir el marcador gracias a un penalti cobrado por Jaime Peralta, que al minuto 35 puso el 1-0 para el Cúcuta, que se fue al descanso con esa diferencia a su favor.

En el segundo tiempo el panorama cambiaría para el conjunto ‘motilón’, pues Once Caldas empezó a tener una mayor posesión de balón y se acercaría con peligro al arco ‘rojinegro’, tanto que lograría llegar al empate gracias a Dayro Moreno, que transformó un dudoso penalti en gol para el 1-1 en el marcador.

Lea también Liga BetPlay 2026-I: altas y bajas del mercado de fichajes

¿Cómo quedó el partido entre Cúcuta y Once Caldas?

El equipo blanco de Manizales fue creciendo su nivel en el segundo tiempo y empezó a tener más chances de anotar, especialmente luego de la infantil expulsión de Jaime Peralta, que criticó una decisión del juez central y recibió la segunda amonestación para irse expulsado.

A partir de allí, Once Caldas subió sus líneas y generó más llegadas de peligro, donde una de ellas volvería a caer en los pies del goleador Dayro Moreno, que se anticipó a la defensa rival y barriéndose en el pasto empujó el balón tras un centro desde zona izquierda para poner el 2-1 definitivo en el partido.