Equipo de la Liga BetPlay se va para Yopal: Dimayor lo autorizó

El Deportivo Pereira sigue viviendo momentos difíciles en esta nueva temporada, el equipo ‘Matecaña’ atravesó una dura crisis financiera el año pasado que le representó problemas con el Ministerio del Deporte y Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales) por la falta de pagos en el salario de sus jugadores.

Debido a ese problema, la conformación de la nómina fue una misión complicada en este mercado de fichajes, sin embargo, la institución fue presentando alivios económicos que ayudaron a que el técnico Arturo Reyes pudiera trabajar.

Deportivo Pereira eligió nueva sede para este 2026

Los problemas financieros y de nómina no fueron los únicos que ha sufrido el equipo ‘Matecaña’, pues hace un par de días la Alcaldía de Armenia decidió romper el acuerdo que tenía con ese club para prestarles el Estadio Centenario mientras el Hernán Ramírez Villegas se somete a remodelaciones, decisión tomada luego de situaciones de violencia presentadas tras el partido contra Pasto donde falleció un hincha del Pereira.

Pues bien, el Deportivo Pereira empezó a buscar nueva sede dónde jugar sus partidos en condición de local y en las últimas horas se informó del recinto deportivo que acogerá al equipo dirigido por Arturo Reyes, se trata del Estadio Santiago de las Atalayas situado en la ciudad de Yopal, en el Departamento del Casanare.

¿Cómo es el Estadio Santiago de las Atalayas?

La Dimayor analizó el recinto deportivo y autorizó la solicitud del conjunto ‘Matecaña’ para jugar en este estadio que cuenta con una capacidad para 10.000 espectadores y que en su momento fue hogar momentáneo de los equipos de Alianza, Cúcuta Deportivo, Boyacá Patriotas y el conjunto del Boyacá Chicó Femenino.

Así las cosas, el Deportivo Pereira jugará cinco partidos de la presente Liga BetPlay en este recinto deportivo (sin contar los compromisos que disputaría de avanzar a la siguiente ronda del torneo), duelos en Yopal donde tendrá que recibir la visita de rivales como Once Caldas y Atlético Nacional.

