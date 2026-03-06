Jugador de Millonarios y de América en el XI ideal de Copa Sudamericana

Millonarios y América de Cali fueron los equipos colombianos que salieron victoriosos en los cruces de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, el conjunto ‘embajador’ dio el batacazo y derrotó 3-1 a Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, mientras que el cuadro escarlata se impuso 2-1 de local ante el Atlético Bucaramanga.

El torneo continental ya tiene sus bombos definidos y solo falta saber los últimos cuatro equipos que harán parte del bombo 4 por ser los perdedores de la tercera fase clasificatoria de la Copa Libertadores 2026.

Lea también: Atlético Nacional y su mal registro vs. Millonarios: sufre en el Atanasio

Millonarios y América de Cali dicen presentes en el XI ideal de la Copa Sudamericana

Un total de 16 partidos se presentaron en la fase previa de este torneo continental, donde 2 de ellos fueron protagonizados por equipos colombianos que dejaron a Millonarios y América de Cali como los ganadores, conjuntos que dejaron representación en el XI ideal de esta instancia.

Sin duda el delantero argentino Rodrigo Conteras no podría faltar, autor de un doblete ante Nacional (uno de ellos de gran factura desde la mitad de la cancha venciendo al arquero Davis Ospina, además, el atacante de 30 años fue víctima de la falta con la que Leonardo Castro convirtió el penalti para el 2-1 parcial en el compromiso.

Por otro lado, América de Cali logró su clasificación gracias a goles de Tilman Palacios y de Yeison Guzmán, este mediocampista ofensivo que sonó como el fichaje ‘bomba’ del equipo escarlata para este semestre y que ha venido cumpliendo con las expectativas, aportando buen manejo de balón y conexión con los delanteros sin dejar de lado su llegada al área rival, por eso, fue también incluido en el equipo de la fecha.

Lea también Millonarios y América de Cali vuelven a coincidir en un torneo Conmebol

Millonarios y América no podrán ser emparejados en el mismo grupo

Las normas de la Conmebol para esta competencia indican que para el sorteo de la fase de grupos que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo, no se podrán emparejar equipos de un mismo país, así que Millonarios no se tendrá que ver las caras con el América en la siguiente ronda del torneo.

Además, cabe mencionar que Deportes Tolima y el Deportivo Independiente Medellín podrían jugar esa fase de grupos de la Copa Sudamericana de no lograr superar la fase III de la Copa Libertadores, la cual están disputando actualmente contra O’Higgins y Juventud de Uruguay, respectivamente, a la espera de sus partidos de vuelta de la próxima semana.

En otras noticias: Rodrigo Contreras envió mensaje a sus rivales