Equipo de la Liga BetPlay tiene nuevo técnico; eligieron un DT antioqueño

Actualmente se está disputando la séptima fecha de la presente edición de la Liga BetPlay y aunque no ha pasado mucho tiempo desde que inició el campeonato, ya se ha conocido la salida de cuatro entrenadores que ya no están en el cargo.

Así fue el caso de Hernán Torres en Millonarios, Nelson ‘Rolo’ Flórez en Cúcuta Deportivo, Alexis Márquez en Jaguares de Córdoba y el más reciente, Flabio Torres en Boyacá Chicó, recordando que el único que decidió renunciar de manera voluntaria fue el estratega del equipo de Montería, mientras que los demás fueron separados del cargo por decisión de las directivas.

Boyacá Chicó ya tiene nuevo entrenador encargado del equipo

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen de Win Sports, el conjunto del Boyacá Chicó ha designado al antioqueño Jhon Jaime ‘Flecha’ Gómez como sucesor de Flabio Torres, entrenador de 58 años que supo dirigir varias veces al equipo ‘ajedrezado’, siendo el DT que logró el ascenso a la Primera División en el año 2017.

Gómez trabajó durante diez años en Boyacá Chicó como cazatalentos y entrenador de las divisiones menores antes de hacerse cargo de la dirección técnica el 25 de abril de 2017 luego de conocerse la salida del uruguayo Nelson Olveira.

¿Cuándo será el nuevo debut de ‘Flecha’ Gómez en Boyacá Chicó?

La fuente no indica si el entrenador antioqueño asumirá el cargo de forma interina y se deberá esperar un anuncio oficial por parte del equipo boyacense, que recordemos tendrá su próximo partido contra Águilas Doradas en condición de local, duelo programado para el domingo 22 de febrero a partir de las 6:10 de la tarde.

Boyacá Chicó viene de una derrota 2-1 ante Fortaleza y después de 7 jornadas se ubica en la casilla 17 de la liga local con apenas 4 puntos, un flojo rendimiento que también lo deja comprometido en la Tabla del Descenso, donde es penúltimo y está de momento perdiendo la categoría.

