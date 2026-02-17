Lorenzo sorprende: fue a ver jugador en partido entre Fortaleza y Chicó

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, sigue ultimando detalles para lo que será el Mundial de la FIFA 2026, recordando que el conjunto ‘Tricolor’ afrontará amistosos en marzo contra Francia y Croacia que le servirán de preparación para lo que será la cita orbital.

El estratega argentino de 59 años, quien tendrá la dura misión de conformar la nómina que hará presencia en el Mundial 2026, ha estado los últimos días en Bogotá asistiendo a partidos de la Liga BetPlay, donde el compromiso entre Fortaleza y Boyacá Chicó tuvo su presencia.

Revelan el jugador que Lorenzo fue a ver en partido de Liga BetPlay

De acuerdo con información del narrador deportivo Eduardo Luis López en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, el técnico Néstor Lorenzo estuvo presente en el partido del pasado domingo entre Fortaleza y Boyacá Chicó, un duelo de equipos modestos del fútbol colombiano que sorpresivamente tuvo al DT de la selección nacional mirándolo desde las graderías del Estadio de Techo.

Allí, Lorenzo estuvo atento a la presentación del centro delantero argentino Franco Pulicastro, jugador de 26 años que milita en Fortaleza desde enero de 2026 y que curiosamente es el sobrino de la esposa del entrenador, quien aprovechó su estadía en Bogotá para ver un ‘familiar’ en otro partido de Liga BetPlay, recordando que ya había asistido al duelo entre Santa Fe y los ‘Amix’ disputado el pasado 7 de febrero.

Néstor Lorenzo y los jugadores de la Liga BetPlay que podría convocar al Mundial 2026

Por el momento, el estratega solo tendría en su mente tener a futbolistas de Atlético Nacional para lo que sería la cita orbital, donde David Ospina tendría las mayores chances de hacer parte de la convocatoria final.

Por otro lado, Andrés Felipe Román podría tener cabida en el espacio del lateral derecho, sin embargo, se espera que Santiago Arias y Daniel Muñoz sean los encargados de esa posición, de resto, no se prevé que haya más futbolistas del rentado local en la convocatoria del Mundial, aunque jugadores como Alfredo Morelos, Hugo Rodallega, Andrés Mosquera Marmolejo, Aldair Quintana e incluso Radamel Falcao o Dayro Moreno sueñan con un cupo.

