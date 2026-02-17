Millonarios informó sobre la lesión de Radamel Falcao: ¿Estará contra Nacional?

Los hinchas de Millonarios han mostrado su preocupación por lo ocurrido con Radamel Falcao García en el juego contra Llaneros, donde tuvo que salir antes de que se acabara el primer tiempo por algunos problemas físicos, lo que encendió las alarmas en todos los seguidores del equipo bogotano.

La preocupación fue creciendo tras las declaraciones de Fabián Bustos, entrenador del club, quien en rueda de prensa dejó claro que la molestia del ‘Tigre’ era un poco más de consideración en comparación con lo de Rodrigo Contreras, lo que hizo que empezaran los rumores en las diferentes redes sociales.

Reporte médico de Falcao tras su lesión

En medio de la preocupación de todos los aficionados por el estado de salud de Falcao, Millonarios informó que el delantero sufrió una lesión leve en su pierna derecha, por lo que se espera que el tiempo de recuperación no sea tan largo y pueda estar lo antes posible con el equipo principal.

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación”, aseguró el comunicado de Millonarios.

Todo parece indicar que Falcao podría estar sin ningún problema para el juego de Copa Sudamericana el próximo miércoles 4 de marzo contra Atlético Nacional, el cual será el gran reto del cuadro capitalino, que buscará continuar con ilusiones de pelear la otra mitad de la gloria.

Cabe mencionar que Radamel Falcao García viene de seis meses sin competencia, por lo que puede presentar este tipo de acontecimientos mientras se adapta a la liga y puede recuperar el ritmo que tuvo hace un año, donde fue figura del cuadro capitalino en cuadrangulares.

Millonarios tendría importante baja para Copa Sudamericana

Uno de los jugadores que se perdería el compromiso contra Atlético Nacional en Copa Sudamericana es Carlos Darwin Quintero, quien sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda y tendría entre tres y cuatro semanas de incapacidad.

Vale recordar que este juego será un solo compromiso; es por eso que el equipo que logre la victoria será el encargado de representar a Colombia en el torneo internacional y el otro se tendrá que despedir de sus intenciones de pelear el trofeo de la Copa Sudamericana.