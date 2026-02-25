Equipo de Liga BetPlay se queda sin estadio: alcaldía tomó radical decisión

En el marco de la fecha 8 en la presente edición de la Liga BetPlay, el Deportivo Pereira jugaba en condición de local contra el Deportivo Pasto en el Estadio Centenario de la ciudad de Armenia, lugar donde el conjunto ‘Matecaña’ viene jugando sus partidos debido a las adecuaciones que está desarrollando el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

En aquel compromiso disputado el pasado viernes 20 de febrero, que terminó empatado a dos goles y que al final tuvo la expulsión de los entrenadores de los dos equipos por protagonizar discusiones entre ellos, presentó una lamentable situación de violencia a las afueras del estadio Centenario.

Lea también: Cuarto entrenador que pide a Falcao en el Mundial: “puede aportar mucho”

Alcaldía de Armenia tomó decisión y Deportivo Pereira se queda sin estadio

De acuerdo con información del periodista Diego Rueda, el equipo dirigido por el técnico Arturo Reyes deberá empezar a buscar un estadio donde pueda disputar sus partidos de Liga BetPlay luego de que la Alcaldía de Armenia decidiera dar por terminado el contrato de uso del estadio Centenario para el Deportivo Pereira.

Una decisión tomada como medida de seguridad tras conocer los hechos de violencia presentados luego del partido ante Deportivo Pasto, donde falleció un hincha del Deportivo Pereira tras sufrir lo que habría hecho un ataque con arma blanca de seguidores del Deportes Quindío.

La Dimayor se pronunció sobre esta lamentable noticia y rechazó de manera categórica los actos de violencia ocurridos en Armenia, “hechos que afectan el espíritu del fútbol profesional colombiano y enlutan a toda nuestra comunidad deportiva”, dijo el organismo a través de un comunicado.

Lea también Liga BetPlay: así va la tabla de goleadores tras la octava fecha

¿Qué hará el Deportivo Pereira?

El equipo ‘Matecaña’ también lamentó la muerte del hincha, pero de momento no se ha pronunciado sobre esta decisión de la administración local de Armenia, solo se sabe que el próximo viernes 27 de febrero el equipo tendrá Asamblea General de accionistas, reunión donde seguro tratarán este tema que deja sin estadio al club.

La buena noticia para el Deportivo Pereira es que los próximos dos partidos de Liga BetPlay serán en condición de visitante, el primero contra Millonarios este jueves 265 de febrero y el segundo ante Bucaramanga el jueves 5 de marzo, regresando a jugar de local hasta el 15 de marzo ante Águilas Doradas.

En otras noticias: las estrellas del fútbol que están cerca de retirarse