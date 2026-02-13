"Era lo mejor": Diego Arias explicó ausencia de ‘Chicho’ Arango ante Fortaleza

En el marco de la sexta fecha en la presente edición de la Liga BetPlay, Atlético Nacional recibía la visita de Fortaleza en el Estadio Atanasio Girardot, duelo donde el equipo ‘verdolaga’ se impuso por 4-1 con goles de Milton Casco, Marlos Moreno y un doblete de Alfredo Morelos.

El equipo dirigido por el técnico Diego Arias sumó su tercera victoria consecutiva en este campeonato y tiene puntaje perfecto con 9 puntos en la tabla de posiciones, recordando que Nacional debe tres partidos en este certamen para quedar al día en el calendario.

Diego Arias explicó la ausencia de ‘Chicho’ Arango ante Fortaleza

El entrenador antioqueño de 40 años, que recibió la confianza de las directivas de Nacional para seguir al mando del equipo luego de su interinato en el remate del semestre pasado, habló en rueda de prensa posterior a la goleada sobre los ‘Amix’ y habló entre otras cosas de la ausencia de Cristian ‘Chicho’ Arango en la convocatoria, jugador que se creía iba a debutar en aquel compromiso con la camiseta ‘verdolaga’.

"Chicho se está preparando y vemos un profesional muy dispuesto en los entrenamientos. Consideramos que era lo mejor que sumara otras tres sesiones de entrenamiento antes del partido y fue una decisión de grupo. Está ahí", dijo Arias sobre la situación del flamante fichaje de Nacional para esta temporada.

Los elogios para Milton Casco y la explicación de la rotación en la titular del equipo

Sobre las modificaciones que tuvo Nacional en el once titular y luego con algunas sustituciones durante el partido, el entrenador dejó claro que no es rotar por rotar y que todo está planificado según varios aspectos que involucran las características del rival, además, llenó de elogios al argentino Milton Casco, quien nuevamente anotó gol y viene demostrando un buen acople al equipo.

“Las decisiones tienen que ver con el tipo de partido que se va a jugar, tiene que ver con nuestro equipo, sabemos de la calidad de nuestra plantilla, es importante que todos los jugadores tengan la oportunidad de jugar, cada día evaluamos para saber cuál sería el mejor once de nosotros”, aseguró Arias.

“Para nosotros es algo muy importante tener a un jugador con esa experiencia (Milton Casco), que viene muy dispuesto a ayudar, dispuesto a crecer, es un ejemplo para los jóvenes que aspiran tener una carrera larga y exitosa como la de él”, añadió el DT.

