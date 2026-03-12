“Está expuesto a lesiones”: alarmante confesión sobre Falcao

Radamel Falcao García no ha logrado hacer presencia en los últimos 4 partidos de Millonarios luego de lesionarse el pasado 14 de febrero en el duelo ante Llaneros por la presente Liga BetPlay, el delantero de 40 años decidió tener un ‘last dance’ en el equipo de sus amores, pero poco ha podido jugar en esta nueva temporada.

El goleador histórico de la Selección Colombia con 36 anotaciones, sufre ahora una pequeña distensión que le impide estar en el juego por la liga local de este sábado ante Boyacá Chicó y posiblemente esté ausente para el duelo contra Nacional que se llevará a cabo el próximo martes 17 de marzo.

Lea también: Millonarios lanzó duro ‘mensaje’ a Nacional previo al duelo por liga

Carlos Antonio Vélez avisó sobre las lesiones de Falcao

El analista deportivo habló en su programa ‘Palabras Mayores’ de Win Sports y dejó claro que cualquier jugador que no haya realizado pretemporada en su club está expuesto a tener un rendimiento bajo y también a lesionarse constantemente, tal y como le pasa a Radamel Falcao.

“Jugador que no hace pretemporada, no solamente no puede jugar bien la temporada, sino que también está expuesto a lesiones, la pretemporada es fundamental y Falcao no la hizo... estaba paseando por Europa, lógico estaba de vacaciones, y no hizo los trabajos preparados por un equipo previos a la competencia oficial”, dijo Vélez.

“Una cosa es entrenar en el jardín de la casa y otra hacer los trabajos con sus compañeros en el club, el cual previamente estableció los lineamientos para trabajar las cargas de cada uno de los jugadores de la plantilla”, añadió el analista deportivo.

Lea también Millonarios puede comprar a Rodrigo Contreras: todo depende del club

La deuda de Nacional se alivia con Millonarios

Carlos Antonio también se refirió al clásico que se viene por Liga BetPlay y que esta vez se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, duelo que para el analista deportivo representa una revancha importante para el cuadro ‘verdolaga’.

“Donde está el verdadero reto del técnico Diego Arias en Nacional está en el duelo ante Millonarios, no contra Junior”, apuntando que el cuadro 'verdolaga' aliviaría su dolor de la eliminación en Copa Sudamericana si hace en El Campín lo mismo que Millonarios le hizo en el Atanasio Girardot.

En otras noticias: las reacciones de los hinchas de Millonarios tras la victoria sobre Cúcuta