Junior

Junior tuvo una noche de ensueño y goleó a Tolima en la final de ida

Los barranquilleros se encontraron con un cuadro visitante que posiblemente jugó el peor partido de la temporada.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Junior goleó a Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay 2025-II
Junior vs Tolima - Final Liga BetPlay 2025-II // Colprensa

Junior dio un golpe de autoridad en la final de ida de la Liga BetPlay 2025-II al vencer 3-0 a Deportes Tolima este viernes 12 de diciembre, en una noche redonda para los Tiburones.

VIDEO - Goles del triunfo de Junior ante Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay

VIDEO - Goles del triunfo de Junior ante Tolima en la final de ida de la Liga BetPlay

Desde el arranque, el equipo barranquillero mostró intensidad y claridad, aprovechando cada espacio que dejó el visitante en el Metropolitano.

El primer golpe llegó a los cinco minutos, cuando José David Enamorado capitalizó un cambio de frente de Guillermo Paiva, enganchó dos veces y sacó un remate de zurda al ángulo para abrir el marcador.

Tolima intentó reaccionar, pero Junior fue más preciso y volvió a golpear a los 36 minutos, con una gran jugada colectiva que Bryan Castrillón finalizó con categoría para el 2-0.

Sin darle respiro al rival, el local amplió la ventaja al 39’, nuevamente por intermedio de Enamorado, quien recibió un pase filtrado y definió mano a mano ante Neto Volpi.

El primer tiempo cerró con un Junior sólido, contundente y con un Tolima golpeado, superado en ritmo y eficacia.

¿Cuando es la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima?

¿Cuando es la final de vuelta de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima?

En la segunda mitad, la expulsión de Sebastián Guzmán terminó de inclinar el partido, apagando cualquier intento de reacción del conjunto pijao.

Con este resultado, Junior se encamina a su undécima estrella, aunque la serie se definirá el martes 16 de diciembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Junior Deportes Tolima José Enamorado Teófilo Gutiérrez Dimayor