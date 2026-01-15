Logo Deportes RCN Vertical
Liga Betplay

Estos son los 20 entrenadores que empiezan en la Liga BetPlay 2026

A días del inicio de lo que será la temporada 2026 todos los equipos ya tienen a su entrenador definido ¿Cuántos de los 20 se mantendrán?
Martin Ossa
Alfredo Arias - Alberto Gamero - Hernán Torres
Alfredo Arias - Alberto Gamero - Hernán Torres // Colprensa

La Liga BetPlay 2026-I está a punto de levantar el telón y, como suele ocurrir en el fútbol colombiano, no solo los jugadores están bajo la lupa. Los banquillos vuelven a ser protagonistas en un torneo donde la paciencia escasea y los resultados mandan más que nunca desde las primeras fechas.

Un semestre que pone a prueba a los entrenadores

El arranque del campeonato tendrá el ingrediente especial de todos los semestres, 20 técnicos comenzarán el torneo, pero la gran pregunta es cuántos lograrán sostenerse hasta el final. La Superliga entre Junior e Independiente Santa Fe será el primer gran escaparate para medir ideas, refuerzos y, sobre todo, la capacidad de los entrenadores para responder a la presión inmediata.

En esta edición del campeonato llama la atención que solo cuatro técnicos sean extranjeros, mientras que los otros 16 son colombianos. Esto representa una oportunidad importante para el entrenador local, que busca recuperar protagonismo luego del dominio foráneo en torneos recientes. El semestre aparece como un verdadero examen para confirmar procesos o, en muchos casos, iniciar ciclos con margen de error mínimo.

Lista de 20 técnicos que inician la temporada 2026 de Liga

Alfredo Arias – Junior de Barranquilla
Santa Fe – Pablo Repetto
Hernán Torres - Millonarios
Diego Arias – Atlético Nacional
Alejandro Restrepo - Medellín
Lucas González – América de Cali
Alberto Gamero – Deportivo Cali
Ricardo Valiño – Internacional de Bogotá
Sebastián Oliveros – Fortaleza CEIF
Lucas González – Deportes Tolima
Leonel Álvarez – Atlético Bucaramanga
Hernán Darío Herrera – Once Caldas
Arturo Reyes – Deportivo Pereira
Juan David Niño – Águilas Doradas
Hubert Bodhert – Alianza
Flabio Torres – Boyacá Chicó
Nelson Flórez – Cúcuta Deportivo
Alexis Márquez – Jaguares
José Luis García – Llaneros
Jonathan Risueño – Deportivo Pasto

Extranjeros con presión y colombianos obligados a responder

Entre los técnicos del exterior destacan Pablo Repetto en Santa Fe, Alfredo Arias en Junior, Ricardo Valiño en Internacional de Bogotá y Jonathan Risueño en Deportivo Pasto. Todos llegan con contextos distintos, pero con una exigencia común: competir de inmediato y justificar su elección en un entorno donde los resultados tempranos suelen definir el futuro.

Del lado colombiano, sobresalen nombres como Diego Arias en Atlético Nacional, Hernán Torres en Millonarios, David González en América de Cali y Alberto Gamero en Deportivo Cali, quienes afrontan el reto de consolidar proyectos o devolver a sus equipos al protagonismo. En varios casos, la continuidad dependerá más de la regularidad que de un título, aunque la presión de las hinchadas no suele dar tregua.

La Liga 2026-I arranca con 20 entrenadores llenos de ilusión, pero la historia del FPC invita a la cautela. Con poco margen de error y una exigencia constante, la gran incógnita no es quién empieza, sino cuántos lograrán terminar el semestre en el cargo. El balón empezará a rodar y, como siempre, los banquillos serán los primeros en sentir el rigor del campeonato.

