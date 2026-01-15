"Junior tiene para ganar la Liga y hacer una buena Copa Libertadores"

Junior de Barranquilla está listo para iniciar la competencia oficial en la temporada 2026 al recibir este jueves 15 de enero a Independiente Santa Fe en el partido de ida de la Superliga.

El equipo 'rojiblanco' afronta el primer partido de la serie con importantes novedades en su nómina, teniendo en cuenta las incorporaciones de Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Juan David Ríos, Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios.

En la previa del partido, Sebastián Viera, excapitán y guardameta de Junior, dio a conocer su opinión sobre el mercado de fichajes del equipo y de la nómina que se conformó.

"Junior dejó una buena base del equipo y se armó muy bien con Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Juan David Ríos y Luis Fernando Muriel, además recuperó a Carlos Bacca y a Déiber Caicedo. Si el año pasado se tenía una nómina más completa, hoy en día tiene mucha competencia puesto por puesto", afirmó en diálogo con Planeta Fútbol.

Junior en la Copa Libertadores

Junior aseguró que ve a Junior con la capacidad de hacer una buena actuación en la Copa Conmebol Libertadores, a pesar del poderío económico de los clubes brasileños y de la historia de los equipos de Argentina.

"Veo a Junior muy bien. Tiene una mezcla de juventud con mucha experiencia. Hay jugadores con mucho recorrido, además están Teo, Carlos Bacca y ahora Muriel. Hay jugadores que han ganado cosas importantes y la juventud con muchas ganas que suman muchísimo. Junior tiene un plantel para ganar la Liga y hacer una buena Copa Libertadores", dijo.

"El poderío económico de los brasileños es superior y la competitividad de los argentinos, pero Junior se está armando muy bien. En la cancha son 11 contra 11. En lo que hoy es Junior, si los jugadores se adaptan bien y rápido, tendrán un buen desempeño. Junior va a competir de buena manera", agregó.

La final de la Superliga

Viera explicó que para la final de la Superliga Independiente Santa Fe llega con cierta ventaja al haber comenzado con anterioridad los trabajos de pretemporada.

"Santa Fe tuvo más tiempo de preparación. Junior empezó a entrenar hace pocos días. En sí para saber quién fue el mejor del año esta final tuvo que jugarse antes de terminar el 2025. Esta final sirve de preparación para lo que viene, no es un termómetro, lo más importantes es la Liga BetPlay y la Copa Libertadores", afirmó.