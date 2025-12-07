Excompañero de Mateo García le envió polémico mensaje al ser anunciado en Millonarios: "Equipito"

La llegada de Mateo García a Millonarios FC no solo generó reacciones entre los hinchas, sino también un comentario que encendió la polémica en redes sociales, proveniente de un excompañero suyo en Once Caldas.

Luego de varias semanas de negociaciones, este domingo 7 de diciembre el club embajador anunció oficialmente la contratación del mediocampista, quien llega procedente del conjunto de Manizales para reforzar el proyecto deportivo de 2026.

El mensaje de Jerson Malagón a Mateo García por su llegada a Millonarios

Minutos después de que Millonarios hiciera pública la noticia en su cuenta de Instagram, apareció un comentario que no pasó desapercibido. Jerson Malagón, excompañero de García en Once Caldas, escribió: “Lo mejor de ese equipito”.

Aunque el mensaje reconoce el talento de Mateo García, también incluyó una clara pulla hacia Millonarios, algo que rápidamente fue interpretado como una provocación por parte de los hinchas azules.

Hay que recordar que Jerson Malagón es bogotano e hincha de Independiente Santa Fe, razón por la cual en varias ocasiones ha lanzado comentarios contra Millonarios, avivando la rivalidad capitalina fuera de la cancha.

Como era de esperarse, la respuesta de algunos seguidores embajadores no se hizo esperar. Varios replicaron el mensaje en tono burlón, señalando que el defensor se encuentra actualmente como agente libre, tras su salida de Once Caldas.

El intercambio de comentarios mantuvo activo el anuncio del fichaje durante varias horas, demostrando una vez más cómo los fichajes también se juegan en el terreno digital.

Mientras tanto, Mateo García se mantiene al margen de la polémica y se enfoca en iniciar su nueva etapa con Millonarios, donde buscará consolidarse como uno de los refuerzos importantes para la próxima temporada.