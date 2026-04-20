¡Expectativa por resultados de Falcao! Bustos: "Parece que tiene una fractura en la mandíbula"

La preocupación se instaló en Millonarios tras la lesión sufrida por Radamel Falcao García en el compromiso frente a América de Cali. El delantero samario encendió las alarmas luego de abandonar el campo por un fuerte choque de cabezas con el defensor Danny Rosero, acción que lo dejó visiblemente adolorido y obligó a activar el protocolo médico durante el entretiempo.

Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, aseguró que el jugador tiene un trauma facial con posibilidad de fractura, el comunicador aseguró que el delantero durmió en el hotel de concentración.

Falcao se fue trasladado a la clínica en América vs Millonarios

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Falcao había regresado a la formación titular del conjunto embajador en reemplazo de Rodrigo Contreras, quien continúa sancionado. Sin embargo, su vuelta duró apenas 45 minutos. Después del impacto, el atacante no pudo continuar y fue reemplazado al inicio de la segunda parte, mientras era trasladado de inmediato a la clínica Imbanaco para someterse a estudios especializados.

Se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados definitivos de los exámenes, que permitirán establecer la gravedad de la lesión y el tiempo de incapacidad. Las primeras versiones apuntan a una posible fractura facial, aunque el club aún no ha emitido un parte médico oficial. La expectativa es máxima entre los aficionados, el cuerpo técnico y la dirigencia, debido al momento clave que atraviesa el equipo en la Liga BetPlay.

Tras la derrota ante América 3-1, Millonarios comprometió parte de sus opciones de clasificación y ahora mira con preocupación el cierre del campeonato. Los azules deberán enfrentar a Deportes Tolima y posteriormente visitar a Alianza Valledupar, partidos decisivos en los que la presencia de Falcao luce incierta.

Expectativa por estado físico de Falcao: "se teme por una fractura en el hueso cigomático"

Además del frente local, el panorama también genera inquietud pensando en la Copa Sudamericana, donde el cuadro capitalino tendrá un exigente duelo ante São Paulo a finales de abril. La posible ausencia del goleador representaría un golpe deportivo considerable.

César Augusto Londoño asegura: “Le sacaron radiografías en la clínica Imbanaco, pero se deben esperar otros resultados para el diagnóstico definitivo del cirujano maxilofacial. Inicialmente se teme por una fractura en el hueso cigomático”.

El entrenador de Millonarios, Fabián Bustos, entregó una primera actualización tras el partido, sin confirmar un diagnóstico definitivo:

“Parece que tiene una fractura en la mandíbula. Lo que sé y puedo decir es que al doctor ya le avisaron. Obviamente digo parece, porque no hay nada oficial o confirmado, pero hay un alto porcentaje de que sea eso”, señaló.