Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay tras la victoria de América vs Millonarios

Unos celebran, y otros se complican bastante en la Liga BetPlay 2026-I con la necesidad de sellar la clasificación para los Play-Offs. América de Cali y Millonarios chocaron en la fecha 17 para definir la jornada dominical en un clásico con realidades un poco distintas, pero con necesidades de ambos.

Y es que, América de Cali arrancó la fecha con 24 unidades dentro del selecto grupo de los ocho. Poco a poco ha venido aplazando su clasificación para la siguiente fase de la Liga BetPlay. Mientras tanto, Millonarios inició la jornada con 22 puntos y el empate o la victoria le permitían estar en la zona de clasificación nuevamente.

América de Cali se llevó la victoria en el cierre de la jornada dominical con goles de Danny Rosero, Adrián Ramos y Jhon Murillo. Millonarios descontó con Carlos Darwin Quintero y con este resultado, sumado al triunfo de Santa Fe que es la gran novedad de la fecha, los albiazules se complican cada vez más.

LAS POSICIONES TRAS LA DERROTA DE MILLONARIOS EN EL PASCUAL GUERRERO

Sin duda, el gran favorecido en lo que va de la fecha 17 es Independiente Santa Fe que, además de superar al Cúcuta Deportivo, también contó con la fortuna de que el Deportivo Cali perdió, que Águilas Doradas y Llaneros también salieron derrotados en esta jornada.

Santa Fe mejoró la diferencia de gol que tenía tras un aplastante 5-0 contra el Cúcuta y que lo deja en la octava casilla bajando al Deportivo Cali y relegando mucho más a Millonarios que necesitará sumar de a tres en los dos partidos que le quedan para aspirar a algún milagro.

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Además, América está a tres puntos de clasificar y sumarse a cuatro clubes que ya están en Play-Offs. Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior y Deportes Tolima ya piensan en la otra fase de la Liga BetPlay. Medellín revive y tendrá que cerrar con tres partidos en casa. Así las cosas, esta es la tabla de posiciones:

1. Atlético Nacional | 37 puntos | +20 DG

2. Deportivo Pasto | 34 puntos | +6 DG

3. Junior | 31 puntos | +6 DG

4. Deportes Tolima | 30 puntos | +12 DG

5. América de Cali | 27 puntos | +9 DG

6. Once Caldas | 26 puntos | +7 DG

7.Internacional de Bogotá | 25 puntos | -1 DG

8. Santa Fe | 23 puntos | +4 DG

9. Deportivo Cali | 23 puntos | +3 DG

10. Bucaramanga | 22 puntos | +9 DG

11. Millonarios | 22 puntos | +6 DG

12. Águilas Doradas | 22 puntos | -6 DG

13. Llaneros | 21 puntos | 0 DG

14. Medellín | 20 puntos | 0 DG

15. Fortaleza | 19 puntos | -4 DG

16. Cúcuta Deportivo | 15 puntos | -11 DG

17. Alianza Valledupar | 15 puntos | -14 DG

18. Boyacá Chicó | 15 puntos | -11 DG

19. Jaguares de Córdoba | 14 puntos | -15 DG

20. Deportivo Pereira | 7 puntos | -17 DG

PARTIDOS PENDIENTES DE LA FECHA 17 PODRÍAN CAMBIAR LA TABLA DE POSICIONES

Para terminar la fecha 17 quedan dos partidos que podrían tener un impacto fuerte en la tabla de posiciones. Independiente Santa Fe podría volver a salir del selecto grupo de los ocho en caso de que se den algunos resultados que complicaría al cuadro cardenal.

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La fecha todavía tiene dos partidos pendientes el lunes 20 de abril. El primero será Once Caldas vs Internacional de Bogotá con dos clubes que persiguen la ilusión de sellar la clasificación y con una victoria podrían acercarse, mientras que la jornada la cerrará Atlético Nacional vs Bucaramanga. En caso de que los bumangueses sumen de a tres, Santa Fe volverá a salir de los ocho primeros.