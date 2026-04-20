Colombia cortó racha sin títulos de 33 años: ¿Cuántos Sudamericanos Sub-17 ha ganado?

Este domingo 19 de abril fue el día definitivo para la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17. El combinado prejuvenil quería llegar lejos en Paraguay y así lo hizo cuando en semifinales dejó a un lado a Brasil con un contundente 3-0 para instalarse en la final.

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Argentina quería detener la ilusión de Colombia que necesitaba cortar una mala racha de finales perdidas en varias categorías. La última vez que un combinado nacional cafetero ganó un título fue en 2005 con el Sudamericano Sub-20 en Armenia con Hugo Rodallega como goleador.

Sin embargo, para que una selección Sub-17 lograra el título de la categoría, fue en 1993 cuando un grupo liderado por Ricardo Ciciliano, Jorge Bolaño, entre otras figuras lograron colgarse con el primer título. En esa edición, el campeón se decidía con la sumatoria del puntaje a lo largo de la competencia.

COLOMBIA CORTÓ LA RACHA: SEGUNDO TÍTULO EN EL SUDAMERICANO SUB-17

Hace 33 años, Colombia estaba esperando por un nuevo título. Pasaron algunos Sudamericanos con la hegemonía de Brasil que logró aprovechar cada edición y estiró la marca a 15 títulos ganados en este certamen continental. Argentina, que le había ganado a los colombianos en la Copa América de 2024 de mayores terminó sufriendo en esta categoría Sub-17.

Más de tres décadas pasaron y Colombia dio el golpe lapidario para Argentina. Los dirigidos por Freddy Hurtado dejaron atrás a las más veces campeonas de este Sudamericano en semifinales. Brasil lo sufrió con un 3-0, y luego, Matías Caicedo, Miguel Agámez en dos ocasiones y José Escorcia superaron a la ‘Albiceleste’.

En 1993, la nómina de jugadores de Colombia contaba con Eduardo Calderón, Giribeth Cotes, Luis Oliveros, Exon Marín, Wilberto Pana, Jorge Bolaño, Ricardo Ciciliano, Francisco Díaz, Jhon Vega, Jaider Medina y Luis Fernando González. Los colombianos quedaron invictos en esa edición y lograron sumar el puntaje ideal para quedarse con el primer título.

ASÍ FUE EL CAMINO DE COLOMBIA EN 1993 Y EN EL 2026

Jugando en condición de local en el Sudamericano Sub-17 de 1993, los colombianos tuvieron que medirse con Perú superándolos 2-0, Ecuador con una contundente goleada de 4-1, a Venezuela con un 2-0 y Argentina con ese mismo resultado. Sumaron ocho unidades para liderar.

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En el cuadrangular final empataron con Chile y Brasil, y superaron a Argentina nuevamente para sumar 12 unidades al final del Sudamericano y quedarse con el primer título.

Luego, 33 años después, Colombia estuvo en el grupo con Ecuador en un debut sin goles, superó a Chile por la mínima diferencia, cayó contra Uruguay por dos goles y venció a los locales, Paraguay con un 2-0. En semifinales dejaron atrás a Brasil con un contundente 3-0 gracias a Adrián Mosquera y doblete de José Escorcia. En la final, golearon a Argentina 4-0.