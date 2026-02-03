Otra expulsión en el Tolima, Lucas responde: “Junior no tiene ninguna mala intención”

Una nueva expulsión termina siendo determinante para los intereses del Deportes Tolima en la Liga Betplay. Son cuatro partidos por Liga, contra Alianza celebró 2-0 y no sufrió ninguna tarjeta roja, pero contra Junior Medellín e inter de Bogotá el conjunto lleva cinco cartulinas determinantes.
Lucas, DT del Tolima: "Yo siento que en cuatro fechas que llevamos ya dejamos ir cuatro puntos por expulsiones"
El entrenador Lucas González se refiere a las rojas contra el Tolima: "Es una lástima que tengamos que venir aquí a rueda de prensa a hablar de más expulsiones que partidos como tú dices, pero es la realidad. Como entrenador, te puedo decir que yo siento que en cuatro fechas que llevamos ya dejamos ir cuatro puntos por expulsiones".
Inmediatamente el estratega del conjunto vinotinto aseguró: "El partido pasado lo íbamos ganando y nos empatan por estar con nueve jugadores, después de ver lo que los chicos hacen allá jugando 95 minutos con 10 jugadores, me hace pensar a mí que la probabilidad de haber ganado si hubiésemos tenido 11 jugadores hubiese sido muy alta. Y antes del partido tenía esta semana rabia, me sentía frustrado por eso mismo. Ahora me siento un poquito triste"
El DT prosiguió sobre la expulsión, en esta ocasión le de Junior Hernández contra el equipo bogotano en el Metropolitano de Techo: "Creo que cambia la situación porque hemos hecho mucho énfasis en intentar corregirlo. Y aún así no fuimos capaces de dar la tecla. Es una acción de juego puntual. Junior no tiene ninguna mala intención. Simplemente creo que llega tarde a la pelota, termina, no la he visto en repetición, pero termina pisando creo que a Bonet y bueno, el árbitro tomó la decisión y hay que respetarla, ¿no?".
A la pregunta, ¿qué hacer? esto respondió González: "Tenemos que encontrar que estas cosas no pasen, porque este equipo juega muy bien al fútbol cuando podamos enfrentar equipos con 11 y eso tiene que ser ya, seguramente que lo vamos a hacer mucho mejor".
A pesar de tener un hombre menos el equipo no se escondió: "Sí, tú haces mención también a cómo nos ajustamos en función de la situación. Las rojas particularmente. La razón por la cual decía que estaba triste en la respuesta anterior es porque en el torneo pasado nosotros en 20 partidos fuimos el equipo que menos expulsiones tuvo. Solamente dos expulsiones, creo que junto con Once Caldas. Y eso fue. tuvo un impacto directo en la cantidad de puntos que hicimos. Teniendo cuenta que perdiendo los dos primeros partidos".
DT del Tolima: "no estamos conformes con el resultado, vuelvo y repito, yo siento que con 11 jugadores en este momento tendríamos como mínimo 10 puntos"
Con 10 hombres Deportes Tolima tuvo que hacer varios cambios: "Hoy pasa muy rápido y no teníamos el resultado que queríamos. Nosotros veníamos aquí a ganar. Entonces, si no tienes el resultado que quieres, ya no te sirve con únicamente proteger el resultado, por eso optamos por dejar a Eduard López de lateral izquierdo cuando teníamos el balón. Eduard es un jugador que por eso lo trajimos, nos aporta muchísimo. No solamente cuando tienen la pelota, sino cuando no la tenemos".
Como conclusión el DT del Tolima dijo: "Y a la media parte pensamos que podíamos nosotros ganar el partido, regresando a Edward a su posición natural y poniendo a un lateral izquierdo natural, por eso entra Barbosa, pero la intención mientras a los chicos y estamos jugando en la altura, nosotros no somos de acá de Bogotá. Entonces, mientras los chicos tuvieron gasolina, creo que estuvieron buscando siempre intentar ganar, no estábamos conformes, no estamos conformes con el resultado, vuelvo y repito, yo siento que con 11 jugadores en este momento tendríamos como mínimo 10 puntos".