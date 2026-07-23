En la tarde-noche del miércoles 22 de julio, el Deportivo Independiente Medellín se enfrentó con Vasco da Gama de Brasil por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



El partido se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, al cual, por una sanción que arrastra el equipo dirigido por Luis Amaranto Perea, no llegaron hinchas. El cotejo se disputó a puerta cerrada.

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2 a 2 por Sudamericana

El poderoso de la montaña estuvo muy cerca de llevar el compromiso. En dos oportunidades, el conjunto paisa estuvo arriba en el marcador. Sin embargo, el combinado brasileño logró empatar. 2 a 2 quedó el choque.



Tras el partido, en zona mixta se pronunció un jugador de Vasco da Gama y manifestó su deseo de, en algún momento, llegar a Atlético Nacional, rival de patio del Deportivo Independiente Medellín.

Johan Rojas quiere jugar en Nacional

Se trata del colombiano Johan Rojas. Rojas puede jugar tanto de mediocampista ofensivo central como de extremo. El futbolista de 23 años no ocultó su deseo de hacer parte de las filas verdolagas.



“Siempre va a ser mi sueño por lo que representa Nacional en mi vida. Ahora me debo mucho a Vasco porque es el equipo que me está dando la confianza, que me tiene donde estoy y, obvio, es mi sueño siempre”, manifestó, sin tapujos.

¿Cuándo podrá llegar Rojas a Nacional?

En el actual mercado de fichajes, no se ha vinculado el nombre de Johan Rojas con Atlético Nacional de Medellín, que en la actualidad es dirigido por el bogotano Lucas Fidolo González Vélez.



Habrá que esperar para conocer si en otro mercado de pases el jugador suena para arribar al conjunto verdolaga. Hasta la fecha, el club solo ha anunciado, de cara a la liga colombiana del segundo semestre del año, al experimentado portero argentino Franco Armani.







