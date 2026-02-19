Rodrigo Contreras fue buscado por otro equipo de Liga BetPlay antes de llegar a Millonarios

Sin duda alguna, Millonarios necesitaba traer a un delantero que pudiera competirle a Leonardo Castro, y a Radamel Falcao García, especialmente porque Santiago Giordana no estuvo a la altura cuando fue fichado por el elenco bogotano, y, mientras se recupera de una lesión, todo parece indicar que no seguirá para el segundo semestre.

Vea también: Equipo del FPC ya negocia el regreso de Germán Cano

En ese sentido, el club confirmó la llegada del delantero argentino, Rodrigo Contreras que venía de la Universidad de Chile. El atacante llamaba la atención, pues tuvo paso por la selección de Argentina en la Sub-20 actuando en cuatro partidos y marcando un gol en el Sudamericano 2015 que fueron campeones.

Con San Lorenzo ganó la Copa Libertadores. Su trayectoria cuenta con un corto paso en Portugal con el Sporting Braga, en México con Necaxa y en Chile durante sus últimos tres años con Antofagasta, Everton y Universidad de Chile. Rodrigo Contreras llegó en condición de préstamo por un año con opción de compra.

Sus derechos deportivos pertenecen al Antofagasta, pero, este jueves 19 de febrero se dio a conocer que, antes de que Millonarios lo tuviera en la agenda, podía llegar a otra institución de la Liga BetPlay. Así lo confirmó el Deportivo Independiente Medellín a través de Federico Spada, gerente deportivo.

MEDELLÍN BUSCÓ A RODRIGO CONTRERAS ANTES DE MILLONARIOS

Sin duda alguna, fue un gran acierto por parte de Millonarios acudir al delantero argentino que ya se afianzó en la titular junto con Leonardo Castro o Radamel Falcao García. Una lesión lo dejará afuera, pero el atacante ya dejó su capacidad con tres goles que ha marcado en esta Liga BetPlay.

Le puede interesar: Cinco clubes del exterior se pelean por jugador del Medellín: director deportivo lo confirmó

Además de su capacidad, es un socio para el equipo y eso lo había destacado el Deportivo Independiente Medellín que fue el primer club que se animó a buscar a Rodrigo Contreras en el mercado de fichajes anteriormente. En Despierta Win entrevistaron a Federico Spada, quien contó que antes de fichar a Francisco Fydriszewski, el delantero ideal era Contreras.

El gerente deportivo afirmó que, “Rodrigo Contreras era un jugador que íbamos a traer antes del ‘Polaco’. Él ya era un jugador conocido y estábamos entre los dos. Con el mismo dinero por el cual compramos al ‘Polaco’, pagábamos el préstamo de Contreras. A nivel económico, era mejor invertir por el ‘Polaco”.

Adicionalmente, el directivo reveló que también lo buscaron para el 2026, “este año no se dieron los tiempos por la venta de Brayan León porque queríamos tener a Contreras con el ‘Polaco’ al lado, obviamente lo de Brayan fue demorado y el tema del dinero. Ahora que lo veo en Millonarios hubiera quedado bien”.

Sin embargo, sentenció que le desea lo mejor en el club albiazul, pues lo vio como un acierto del club bogotano, “es un gran jugador, y me alegra que en Millonarios hicieron esa apuesta tan buena”. Rodrigo Contreras tuvo mercado en Colombia antes, pero varios temas terminaron desviando su rumbo.

Lea también: Santa Fe despierta preocupación en la Liga BetPlay y antes de la Copa Libertadores

Por ahora, el delantero argentino espera recuperarse de una lesión de isquiotibiales. Rodrigo Contreras no estará ante Internacional de Bogotá ni contra Deportivo Pereira. Su regreso sería en la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional en Medellín.