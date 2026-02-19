Millonarios completaría el último cupo de la plantilla con inesperado jugador

La llegada de Ariel Michaloutsos ha traído consigo bastantes resultados positivos, habiéndole dado al equipo nuevas ideas y otro aire gracias a la incorporación de jugadores que aportan en distintas áreas dentro del campo de juego, pero también fuera de él, tanto con jugadores de experiencia como a lasa jóvenes promesas que vienen en camino.

Bajo la administración del argentino se le abrieron las puertas a Rodrigo Ureña, Contreras y Falcao, pero desde ya comienzan a pensar en el futuro de Millonarios y en los proyectos de la cantera, por lo que el cupo #25 para terminar de conformar la plantilla de jugadores estaría protagonizada por una joven estrella en el mediocampo como lo es Brayan Campaz.

Brayan Campaz se convertiría en el nuevo refuerzo de Millonarios

Millonarios sigue dando de qué hablar en la Liga Betplay tras la destacada restructuración que ha venido haciendo en la mesa directiva y el cuerpo técnico que poco a poco ha venido tomando forma y dando resultados positivos en distintos campos, pero en especial en el deportivo.

Dos recientes victorias consecutivas están respaldando el proyecto de Bustos y Michaloutsos, demostrando el buen nivel con el que cuentan los jugadores con los que han conformado la plantilla. Esta situación también les ha permitido ganarse la confianza de los fanáticos y de los propios directivos de la institución.

Lea también ¡Agéndese! Dimayor confirma los nuevos horarios de Millonarios en El Campín

Ello le ha dado la potestad a ambos para seguir buscando lo mejor para el equipo y estructurando la nómina con los jugadores que crean le pueden aportar realmente a la institución, tal como sería el caso del volante, Brayan Campaz.

Millonarios todavía cuenta con un último cupo para disputar el semestre de apertura de la temporada 2026 y estaría disputado entre tres jugadores de la categoría inferior Johan Rodallega (20) y Brayan Cuero (21) y el propio Brayan Campaz (21), siendo este último el mejor posicionado para quedarse con el puesto 25.

En otras noticias: Falcao llegó a los 40: ¿el mejor de la historia?

Historial de Brayan Campaz como profesional

Con tan solo 19 años, Brayan Campaz debutó como futbolista profesional en Millonarios durante la temporada 2024. Posteriormente partió durante todo el 2025 para jugar en la MLS Next Pro con la camiseta de Real Monarchs, lo que lo lleva a completar un total de 20 partidos, más de 700 minutos sumados en los cuales ya se ha podido reportar con tres anotaciones.