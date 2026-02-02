Jugador de Millonarios criticó con toda la cancha de El Campín: “Es desastrosa”

Durante los últimos días, la grama del estadio Nemesio Camacho se ha convertido en tema de conversación de todos los seguidores del fútbol colombiano, quienes han mostrado su preocupación por el estado actual del campo, el cual ha sido catalogado como desastroso por varios jugadores del rentado nacional.

Uno de los jugadores que no se quedó callado tras el pésimo estado de la grama del estadio fue Jorge Arias, defensa de Millonarios, que al finalizar el juego contra Medellín se fue con toda por lo sucedido durante el juego contra el ‘Poderoso’ y de lo que fue el rendimiento del drenaje del ‘Coloso’ de la 57.

La cancha de El Campín es un “desastre”

“Una cancha bastante difícil. Es muy complicado sacar ventaja de la localía en una grama como esta. En los tres años que llevo en Millonarios no he entrenado en El Campín; nunca nos la prestan. Cuando llegas a jugar, encuentras una grama desastrosa. Solo podemos esperar que la cancha mejore pronto”, aseguró el defensa central de Millonarios.

Además, Arias confirmó que la cancha fue impedimento para que Millonarios pudiera mostrar su fútbol y el partido se convirtiera un poco más fuerte, teniendo en riesgo que se presente alguna lesión, ya que se encuentra bastante pesada por las lluvias y diferentes conciertos que se han realizado en El Campín.

“Uno siempre tiene las ganas de ganar y sumar de a tres, pero la cancha se hace muy difícil, estaba pesada y el ritmo de partido se pone cada vez más fuerte”, finalizó el central de Millonarios.

Entrenador de Medellín criticó la cancha de El Campín

Otra de las personas que se refirió al estado de la grama del Estadio Nemesio Camacho fue Alejandro Restrepo, entrenador del DIM, quien en rueda de prensa mostró su desacuerdo por lo sucedido dentro de la cancha y de lo difícil de jugar en el gramado de El Campín.

“Una complejidad muy alta, por las condiciones del campo ayer, las condiciones del campo hoy. La cancha estaba muy blanda, muy maltratada… Hubo condiciones climáticas muy adversas, la cancha muy encharcada, los jugadores difícilmente hacían pie”, afirmó.