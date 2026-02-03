Arturo Reyes reveló contratiempo del Pereira para visitar a Millonarios: "No tengo seguridad de..."

La situación del Deportivo Pereira en la Liga BetPlay 2026-I sigue dando de qué hablar a la espera de soluciones concretas. Justo en medio de una semana provechosa para el club por las sanciones que la FIFA levantó y la posibilidad de inscribir jugadores, aparecieron nuevos problemas que complican a los fichajes ‘Matecañas’.

Esa incertidumbre y la espera para ser inscritos y jugar en cancha dejó por fuera a Alejandro Rodríguez, arquero que fue presentado por la institución en este mercado de fichajes. Rodríguez regresó al Deportivo Cali ante esas incógnitas que vivió en los primeros días con el Pereira.

En la derrota ante el Junior, ya se vieron nuevas caras en el club risaraldense que contó con Jhon Edison Largacha que regresó al club y era la novedad frente a las otras alineaciones que había tenido Arturo Reyes. El samario espera contar con todos sus jugadores pronto.

LA PREOCUPACIÓN DE CARA A ENFRENTAR A MILLONARIOS

Pereira tendrá que visitar a Millonarios el jueves 5 de febrero en un partido adelantado de la fecha 9. Arturo Reyes indicó que, “es muy difícil jugar este tipo de partidos. Reviso la jugada de Gustavo Torres y no hay una imagen clara que indique es mano. Es difícil jugar estos partidos”, referenció el samario por el gol anulado y por la diferencia de nóminas por esa imposibilidad de la inscripción de jugadores.

Durante la mayoría de los partidos, Arturo Reyes se ha referido a la situación de los arbitrajes. No solo por el gol anulado, sino por un penal y una expulsión en el debut ante Llaneros. Esto, sumado al problema de la nómina, inquieta a Reyes de cara a visitar a Millonarios.

Precisamente, el tema que preocupa bastante tiene que ver con las inscripciones, pese a que ya se levantaron las sanciones de la FIFA, el samario afirmó que, “tenemos partidos seguidos y tenemos una nómina que le falta fondo. No tengo seguridad que para el próximo juego vayan a quedar inscritos los jugadores porque tengo entendido que el club ha hecho todo lo posible para tener los jugadores y no sé dónde estuvo el cortocircuito o dónde se complicó porque habíamos planificado este partido con algunos de los nuevos jugadores”.

Este impedimento pasa tal vez por otros trámites que el estratega contó, “no entiendo qué pasó, si ya se levantó la sanción, el club tiene el documento, la federación hizo lo que tenía que hacer y no sé de ahí en adelante dónde se trabó la situación. Hay que levantar la cabeza, tratar de que el grupo descanse y mirar quiénes puedan estar en el próximo juego. Vuelvo y repito, es muy difícil jugar este tipo de partidos”.

Bajo ese panorama, Pereira tendrá el martes y miércoles para poder descansar y para poder concretar la inscripción oficial de sus nuevos fichajes. El tiempo corre y no es mucho para Arturo Reyes y sus dirigidos antes de enfrentar a Millonarios. En el mercado, los pereiranos contrataron a Fabio Delgado, Diego Mendoza, Danilo Ortiz y Anderson Plata.