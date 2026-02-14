Falcao enciende las alarmas en Millonarios por nueva lesión

Radamel Falcao García encendió las alarmas este sábado 14 de febrero en Millonarios al sufrir una lesión muscular durante el partido contra Llaneros por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

En la recta final del primer tiempo, el tigre' trató de hacer un esfuerzo para alcanzar un pase largo sobre el sector oriental del estadio El Campín.

Lea también Alerta en Millonarios por nueva lesión de figura

Sin embargo, Falcao tuvo que detener la carrera al sufrir una molestia en la parte posterior del muslo derecho.

De inmediato, el experimentado atacante se quedó analizando la situación hasta sentarse en el césped del estadio El Campín.

Falcao recibió la atención médica y abandonó el campo de juego en camilla.

Mala suerte en Millonarios

La jornada de este sábado ha sido de mala suerte para Millonarios, teniendo en cuenta que en pleno partido contra Llaneros también perdió al atacante argentino Rodrigo Contreras.

Sobre el minuto 30, Contreras, que le había dado apertura al marcador con un gol al minuto 6, trató de presionar a un jugador de Llaneros, pero al realizar el esfuerzo físico sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo.

Teniendo en cuenta la molestia, el delantero argentino no pudo continuara en el compromiso, por lo que fue sustituido.

Lea también Falcao no fue el único perjudicado: Dimayor sancionó otros 4 jugadores de Millonarios

Lesionados en Millonarios

Millonarios sumó este sábado 14 de febrero a Radamel Falcao García y a Rodrigo Contreras a su departamento médico, al que fue incluido durante la semana Carlos Darwin Quintero.

Y es que según se informó, Quintero sufrió "un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda" durante el compromiso contra Águilas Doradas.