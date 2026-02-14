Alerta en Millonarios por nueva lesión de figura

Millonarios sufrió una nueva mala noticia este sábado 14 de febrero, después de que uno de sus jugadores más destacados en el inicio de la temporada 2026 se lesionara.

Se trata del delantero Rodrigo Contreras, quien presentó una molestia muscular durante el compromiso contra Llaneros por la fecha 7 de la Liga BetPlay.

Lea también Falcao no fue el único perjudicado: Dimayor sancionó otros 4 jugadores de Millonarios

¿Qué le pasó a Rodrigo Contreras?

Rodrigo Contreras fue titular en Millonarios en el partido contra Llaneros por la fecha 7 de la Liga BetPlay que tuvo sede en el estadio El Campín de Bogotá.

En los primeros minutos del compromiso, Contreras se mostró con gran movilidad y comprometido con el trabajo de su equipo hasta el punto de ser el autor del gol que le dio apertura del marcador y que puso en ventaja al cuadro capitalino en el minuto 6.

Sin embargo, cuando el encuentro llegaba al minuto 30 el atacante intentó presionar la salida de un defensor de Llaneros, pero en el esfuerzo sintió una molestia en la parte posterior de su pierna izquierda.

Contreras fue atendido por el cuerpo técnico de Millonarios hasta que se determinó su sustitución.

Otro lesionado en Millonarios

Rodrigo Contreras se suma en la lista de jugadores lesionados en Millonarios al experimentado creativo Carlos Darwin Quintero, quien fue reportado con el departamento médico a mitad de semana.

Según el reporte médico del conjunto 'embajador', Quintero presentó "un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda".