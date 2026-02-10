Lío en el Mundial: FIFA podría quitarle a México el partido inaugural

En las últimas horas se dio a conocer una información que ha preocupado a todo México, pues el propietario del Estadio Azteca, Emilio Azcárraga Jean, aseguró que las remodelaciones en el recinto deportivo han presentado retrasos y no estará completamente listo para el inicio del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

El estadio de la Ciudad de México, que fue designado para el partido inaugural y para otros más del torneo internacional, cerró hace casi dos años con la promesa de llegar completamente renovado a la cita mundialista, sin embargo, lo más probable es que no alcancé a estar terminado y la FIFA podría tomar acciones.

FIFA podría retirarle a México el partido inaugural

Las declaraciones de Emilio Azcárraga no caerán bien en la FIFA, especialmente porque la entidad tiene en el Mundial su producto más preciado y tradicionalmente trabajo minuciosamente para que toda la logística y la organización del evento salga de la mejor manera, por eso, no tener el Estadio Azteca con las remodelaciones pactadas podría tener serias consecuencias, más cuando en ese recinto se planea llevar a cabo el partido inaugural, que será entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Así lo confirmó el periodista Rubén Rodríguez de FOX Sports, advirtiendo que la FIFA tiene programado tomar posesión total de los estadios sedes en México, Estados Unidos y Canadá durante el mes de mayo para preparar la logística final y podría tomar decisiones radicales si llega a encontrar trabajos que comprometan seriamente el óptimo desarrollo del partido inaugural.

"En marzo el estadio no va a estar terminado al 100 por ciento, eso es un hecho. FIFA el 3 o 4 de mayo te dice 'me das el estadio, yo tomo el control'. Si FIFA sabe que no está listo en mayo, le quita el partido inaugural y la sede", aseguró Rodríguez.

Los trabajos que faltan por realizar en el Estadio Azteca

Emilio Azcárraga confesó que el calendario es apretado y que seguro no podrán tener todas las remodelaciones listas para el inicio del Mundial en el Estadio Azteca, asegurando que los trabajos continuarían una vez acabe el certamen orbital.

Además, Azcárraga reconoció que ya existen contratiempos, como fallas en la iluminación de las columnas que deberán corregirse posteriormente al Mundial, evidenciando la falta de un sistema de mantenimiento constante que se debió realizar desde el pasado.

