Falcao volvió a Millonarios y 'toca la puerta' de la Selección Colombia

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios no solo reactivó la ilusión de la hinchada azul, sino que también abrió un nuevo debate en el entorno del fútbol colombiano. Según informó el periodista Juan Felipe Cadavid, director de La FM Más Fútbol, la vuelta del delantero al fútbol colombiano reactivó la posibilidad de una eventual convocatoria a la Selección Colombia.

Y es que más allá de la edad del Tigre, su presencia en competencia y el rol protagónico que podría asumir en Millonarios lo vuelven a poner en el radar de la Selección. Falcao cumplirá 40 años en febrero.

Uno de los factores clave es la falta de claridad en la conformación del ataque de Colombia de cara al Mundial. En el entorno de la Selección se habla de al menos tres cupos para delanteros, los cuales estarían disputados entre Jhon Córdoba, Jhon Durán, Luis Javier Suárez, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Radamel Falcao García -según muchos-.

En ese contexto, el regreso de Falcao a Millonarios aparece como un reto para demostrar vigencia, continuidad y liderazgo, aspectos que podrían inclinar la balanza a su favor frente a otros atacantes que no han logrado consolidarse plenamente en la Tricolor.

También hay que señalar que la decisión no pasará únicamente por los números, sino también por el contexto competitivo, la jerarquía en partidos clave y la experiencia en torneos de alta presión, un terreno en el que Falcao cuenta con amplia trayectoria.

Números de Falcao en Millonarios

En su primer ciclo con Millonarios, el delantero dejó cifras que respaldan su aporte deportivo. Entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, Falcao disputó 29 partidos oficiales con el conjunto embajador y anotó once goles.

Si bien el equipo no logró alcanzar finales en ese periodo, el Tigre fue uno de los referentes ofensivos y asumió un rol de liderazgo.

Ahora, bajo la dirección técnica de Hernán Torres, Falcao iniciará un nuevo capítulo con Millonarios, aunque condicionado inicialmente por una sanción de cuatro fechas en la Liga BetPlay, lo que retrasará su debut oficial en 2026.

Aun así, su retorno no solo apunta al sueño de ser campeón con el club de sus amores, sino que, como lo reveló Juan Felipe Cadavid, podría convertirse también en la última ventana para volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia en un Mundial.