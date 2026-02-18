Falcao y Contreras ponen a sufrir a Millonarios ¿Cuántos partidos se perderán y cuándo volverán a jugar?

Mala suerte tuvo Millonarios en la fecha 7 de la Liga BetPlay. A pesar de haber derrotado en condición de local 2-1 a Llaneros, el equipo 'embajador' sufrió las bajas de los delanteros Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras.

Falcao y Contreras dejaron el compromiso en el estadio El Campín al presentar problemas musculares durante el primer tiempo.

En las últimas horas, Millonarios dio a conocer los reportes médicos oficiales, en los cuales describió los inconvenientes sufridos por los delanteros.

Falcao presentó una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha, mientras que Contreras sufrió una contractura muscular en sus isquiotibiales izquierdos.

¿Cuántos partidos se perderán y cuándo volverán a jugar Falcao y Contreras en Millonarios?

Teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones, Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras serán baja en Millonarios para los partidos contra Internacional de Bogotá por la fecha 8 y Deportivo Pereira por la fecha 9.

Se espera que los delanteros se recuperen y lleguen en óptimas condiciones para el encuentro contra Atlético Nacional del miércoles 4 de marzo por la fase previa de la Copa Conmebol Sudamericana.

El ganador se la serie entre Millonarios y Atlético Nacional avanzará a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.