Millonarios hace oficial la gravedad y parte médico de Rodrigo Contreras

Millonarios comenzó a retomar un rumbo ganador en la Liga Betplay tras la llegada de Fabián Bustos al banquillo técnico, una decisión acertada por parte de las directivas del club y que le permite a los hinchas 'embajadores' ilusionarse desde temprano.

La victoria frente a Águilas Doradas y Llaneros fue un importante envión anímico tras el mal momento que estaban viviendo con Hernán Torres. Sin embargo, llegó el momento que tanto se temía y era el de la fecha que empezaría a traer consigo lesiones, tal como lo fue la jornada 7 en donde Falcao y Rodrigo Contreras fueron los más afectados.

Parte médico de Rodrigo Contreras tras lesión en Millonarios

En primera instancia, en rueda de prensa, el entrenador Fabián Bustos explicó lo sucedido con Rodrigo Contreras, Falcao García y Andrés Llinás, quienes sufrieron molestias en el transcurso del mismo partido contra Llaneros. El estratega no dio un panorama alentador para el goleador argentino y todo se confirmó el martes 17 de febrero con el parte médico.

Rodrigo Contreras inició como titular en el duelo que se llevó a cabo contra Llaneros en el Estadio El Campín, se reportó con la primera anotación del compromiso a tan solo cuatro minutos de haberse dado el pitazo inicial, pero ni siquiera pudo terminar el primer tiempo, ya que tuvo que ser sustituido sobre el minuto 35 por Stiven Vega.

Claramente los hinchas y el cuerpo técnico se preocuparon ante el análisis preliminar que se había hecho durante el partido, pues no es una situación común. Bustos había catalogado su lesión como una pequeña fatiga o contractura y prefirió sacarlo por precaución.

Tras una serie de exámenes médicos el club 'embajador confirmó que el delantero argentino sufrió contractura muscular en sus isquiotibiales izquierdos y que ya se encuentra en proceso de recuperación.

Reporte médico de Falcao tras su lesión

Todo parece indicar que Falcao podría estar sin ningún problema para el juego de Copa Sudamericana el próximo miércoles 4 de marzo contra Atlético Nacional, el cual será el gran reto del cuadro capitalino, que buscará continuar con ilusiones de pelear la otra mitad de la gloria.

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación”, aseguró el comunicado de Millonarios.

