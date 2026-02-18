Polémica en Millonarios: hinchas manifestaron inconformismo

Los hinchas de Millonarios han manifestado su inconformismo en redes sociales luego de la filtración de la que sería la segunda camiseta del club para la presente temporada. La imagen, que circuló generó un fuerte debate entre los aficionados azules.

La situación toma mayor relevancia porque el equipo azul celebra este año su aniversario número 80. En medio de una fecha tan especial, la expectativa por las indumentarias conmemorativas es alta entre la hinchada.

La camiseta principal, diseñada por Adidas, fue bien recibida por los seguidores del club. Su propuesta respetó la esencia del equipo y logró conexión con la hinchada.

Sin embargo, la segunda equipación, que aún no ha sido presentada oficialmente, ha provocado todo lo contrario. Desde su filtración por parte de periodistas y personas cercanas al entorno del club, las críticas han sobresalido.

La polémica segunda camiseta de Millonarios

El diseño, según las imágenes difundidas, no mantiene los colores tradicionales de Millonarios. En lugar del azul oscuro característico, predomina un tono azul claro acompañado de detalles en rosado, algo que para muchos aficionados rompe con la identidad histórica del equipo.

En redes sociales, varios hinchas han catalogado la camiseta como “la peor de la historia”. Otros consideran que el diseño representa un irrespeto hacia la tradición del club, especialmente en un año tan simbólico como el de su aniversario 80.

Foto de la nueva camiseta de Millonarios

Los comentarios apuntan principalmente a la pérdida de identidad visual. Para buena parte de la afición, los colores son innegociables y cualquier variación significativa genera rechazo.

Lea también Confirman el próximo jugador que llegará a Independiente Santa Fe

Hasta el momento, ni el club ni la marca deportiva se han pronunciado oficialmente sobre la filtración. Tampoco se ha confirmado si el diseño que circula es definitivo o si podría sufrir modificaciones antes de su lanzamiento.

Por ahora, se aguarda por la presentación oficial de la nueva camiseta de Millonarios, que seguramente seguirá generando conversación. La expectativa es alta y el debate demuestra, una vez más, la fuerte conexión entre el club y su hinchada.