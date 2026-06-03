Fechas de los clásicos de la Liga Betplay 2026-II fueron confirmadas

Se empiezan a ultimar detalles con respecto a lo que será la Liga Betplay 2026 de clausura y uno de los más esperados sin duda alguna era la confirmación de las fechas en las que se llevarán a cabo los clásicos.

Dimayor no se quiere quedar colgado en cuanto a la organización del certamen de clausura y es por ello que ya dio a conocer el fixture oficial, en donde justamente menciona las fechas en las que se llevarán a cabo los clásicos de la máxima división del FPC.

Prográmese para las fechas de clásicos en la Liga Betplay

Nacional y Junior son los dos equipos que se roban todas las miradas en este momento en el Fútbol Profesional Colombiano al ser los dos finalistas del torneo de apertura.

Sin embargo, los hinchas de los demás equipos no se quedan de brazos cruzados y están pendientes a la actualidad de sus clubes, por lo que esperaban ansiosos a que se diera a conocer el fixture oficial de los partidos que disputarán en el todos contra todos del certamen de clausura.

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Aunque también dentro de este interés claramente estaba lo que serían los clásicos para todos los amantes del FPC que podrán disfrutar de cada uno de ellos y en donde los principales protagonistas son Nacional, Millonarios, América, Santa Fe, Cali y Medellín.

Fecha 4: América vs Nacional

Fecha 6: Santa Fe vs América

Fecha 12: Nacional vs Millonarios

Fecha 16: Nacional vs Medellín, Santa Fe vs Millonarios

Fecha 17: Millonarios vs América

Fecha 18: América vs Cali

Fechas del inicio y finalización de la Liga Betplay de clausura

La Liga BetPlay Dimayor Clausura 2026 comenzará en julio, una vez termine el Mundial, y finalizará en diciembre de 2026, manteniendo el formato tradicional de cuadrangulares semifinales y final ida y vuelta.

Aunque la Dimayor todavía no publica el calendario completo del segundo semestre con fechas exactas de inicio y de la gran final, el torneo Apertura termina el 5 de junio por el Mundial 2026, y el Clausura se jugará entre la segunda mitad de julio y diciembre.