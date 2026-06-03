Fredy Montero sería nuevo fichaje de un grande de la Liga Betplay

El semestre de apertura de la temporada 2026 en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin y junto con ello ya se conoció al primer campeón del Torneo Betplay, el cual fue Envigado al derrotar a Real Cartagena.

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Con este resultado Envigado no solamente se acerca a su regreso a la primera división del FPC, sino que también le habría dado un duro golpe a ala escuadra cartagenera, ya que en la previa de la final, Fredy Montero había advertido que si no asciende con el club se daría un paso al costado y podría llegar a cumplirlo, ya que se conoció que podría ser el próximo fichaje de Medellín.

Medellín tiene conversaciones iniciales con Fredy Montero

Envigado se coronó campeón del Torneo Betplay 2026 de apertura tras haber derrotado en el marcador global 4-3 a Real Cartagena, una serie intensa y llena de emociones que los dejó un paso más cerca del ascenso.

Sin embargo, previamente el delantero de 38 años habló con respecto a la victoria y el ascenso, diciendo que "Hoy estamos en una final, vamos a disfrutarla, quiero ganarla, quiero ayudar a que el equipo tenga el ascenso, si no ascendemos, doy un paso al costado”.

Las declaraciones del atacante parece que se harían reales, ya que con la apertura de un nuevo mercado de fichajes comenzaron las conversaciones y a llegar ofertas, una de ellas por parte de Independiente Medellín.

Según reveló el periodista, Óscar Tobón, en el programa Clásico Paisa, el 'poderoso de la montaña' ya lo tendría en la carpeta de posibles fichajes y sería una de las opciones para reforzar la delantera del club.

¿Cómo le fue a Fredy Montero con Real Cartagena?

Monterro arribó a la segunda división del FPC para jugar con Real Cartagena después de su corto paso por Deportivo Cali, y su participación fue bastante buena, habiendo logrado disputar 50 partidos, más de 4.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con 47 agoles.

Bajas en Medellín

La zaga defensiva se verá afectada no solo por la salida de Kevin Mantilla, sino por José Ortiz que tampoco continuaría en el cuadro antioqueño. En el mediocampo saldría un referente que ha generado mucha división para los aficionados como Baldomero Perlaza.

Además de esas tres bajas que podría tener Luis Amaranto Perea, el cuerpo técnico tendrá que definir la continuidad de Hayen Palacios y de Diego Moreno que podrían dejar la institución antioqueña. El que sí parece que no va a continuar será nada más ni nada menos que Enzo Larrosa que no estuvo a la altura.