Fichaje 'top' del Tolima se cayó a último momento: no pasó los exámenes médicos

Deportes Tolima sufrió un revés importante en el mercado de fichajes, luego de confirmarse que perdió la posibilidad de incorporar a un refuerzo de peso para el presente semestre.

Yerson Candelo no llegará al Tolima

Se trata de Yerson Candelo, quien finalmente no llegará al conjunto pijao tras no superar los exámenes médicos, situación que frenó por completo las negociaciones con la institución de Ibagué.

El futbolista, de 33 años, venía de desempeñarse recientemente en América de Cali, y su nombre había tomado fuerza como una alternativa experimentada para reforzar las bandas del equipo tolimense.

Antes de aparecer en el radar del Tolima, Candelo había llegado a un acuerdo con Independiente Santa Fe para este semestre; sin embargo, el negocio no se concretó por supuestas inconsistencias en su contrato, lo que terminó alejándolo del club capitalino.

Tras caerse esa posibilidad, Deportes Tolima entró en escena y avanzó en conversaciones con el jugador, al punto de evaluar seriamente su incorporación como uno de los refuerzos destacados del plantel.

No obstante, según informó el periodista Felipe Sierra, el jugador no aprobó los exámenes médicos, lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y en la dirigencia del club.

En un primer momento, desde el entorno pijao se pensó en esperar algunas semanas para que el futbolista se recuperara, considerando su experiencia y el interés que había despertado en el proyecto deportivo.

Finalmente, la decisión fue desistir de la contratación, priorizando el cuidado físico del plantel y evitando asumir riesgos innecesarios de cara a la competencia oficial.

Así las cosas, el cupo que iba a ocupar Yerson Candelo será utilizado para otro jugador, mientras Deportes Tolima continúa ajustando su nómina en busca de equilibrio y resultados en la Liga BetPlay.