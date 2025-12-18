Junior se renovará para la Copa Libertadores: 5 jugadores que saldrán para 2026

Junior de Barranquilla sigue celebrando el título de la Liga BetPlay - II de 2025, después de superar en la gran final a Deportes Tolima con un marcador global de 4-0.

El campeonato le permitió al equipo 'rojiblanco' ganar un cupo para disputar directamente la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores de 2026.

Teniendo en cuenta el compromiso internacional, desde el interior de Junior ya se está pensando en los refuerzos que se contratarán para potenciar la nómina y tener una participación en el torneo Conmebol.

Del mismo modo, el cuadro 'rojiblanco' trabajará en la salida de algunos jugadores, con el objetivo de hacer espacio en la plantilla para las incorporaciones.

5 jugadores que saldrán de Junior para 2026

A pesar de que ya habría un listado de jugadores que no continuarán en Junior, en los últimos días solo se ha hecho oficial la salida del defensa central José Abad Cuenú.

El zaguero de 30 año ya fue presentado por Operário Ferroviário Esporte Clube de Brasil, con quien ha pactado un preacuerdo.

Por otro lado, otros jugadores que dejarán el equipo son los laterales Jefferson Moreno y Jhon Navia.

Tampoco continuarán Jesús Díaz y Stiwart Acuña, quienes no contaron con minutos durante la temporada 2026 por parte del director técnico Alfredo Arias.

Junior trabaja en la renovación de dos jugadores

Después de las celebraciones del título, los directivos de Junior trabajarán en la renovación del contrato de dos jugadores que fueron importantes para la victoria.

Se trata del mediocampista de primera línea Didier Moreno y del mediocampista ofensivo Yimmi Chará.

Tanto a Moreno como a Chará se les termina el contrato con Junior el próximo 31 de diciembre, pero la intención del club es poner sobre la mesa ofertas de renovación para ambos jugadores.



