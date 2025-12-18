América pescaría en el campeón: Irían por delantero del Junior

Mientras celebra el cierre de temporada, América de Cali ya mira hacia el 2026 con ambición. El club vallecaucano quiere volver a pelear por títulos y afrontar con garantías su participación internacional, por lo que la dirigencia comenzó a moverse con fuerza en el mercado de fichajes. En ese plan aparece un nombre que viene de levantar la estrella con Junior de Barranquilla.

América busca potenciar su ataque para 2026

El cuadro escarlata adelanta trabajos de pretemporada que tendrán una breve pausa y se retomarán a inicios del próximo año en su sede de Cascajal. La intención es clara, reforzar sectores clave del equipo para competir tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana.

En las últimas semanas se conoció que América tendría muy avanzadas las llegadas de Harold Santiago Mosquera y Darwin Machís, movimientos que apuntan a fortalecer el frente ofensivo. Sin embargo, la dirigencia quiere dar un golpe más en el mercado con un delantero que fue campeón recientemente y que encaja en la idea de David González.

Guillermo Paiva, el nombre que seduce al escarlata

Desde Paraguay se confirmó que Guillermo Paiva, atacante de Junior, es uno de los jugadores que más interesa en América de Cali para la próxima temporada. El delantero, que tiene contrato con el Tiburón hasta el 31 de diciembre, también estaría en el radar de Pumas de México y de varios clubes de Brasil.

Paiva juega actualmente a préstamo en Junior, pero sus derechos deportivos pertenecen a Olimpia, club que busca venderlo teniendo en cuenta que su vínculo finaliza en diciembre de 2026. Junior cuenta con una opción de compra cercana a los 1,2 millones de dólares, cifra que deberá ejecutar si desea retenerlo.

Un refuerzo probado y con números

Más allá de la competencia por su fichaje, el interés de América se explica por el rendimiento del paraguayo. En el semestre fue una pieza importante para Alfredo Arias y a lo largo de 2025, disputó 52 partidos en todas las competencias, registrando 12 goles y siete asistencias.

Con este panorama, el futuro de Guillermo Paiva se perfila como uno de los temas a seguir en el mercado. América lo tiene en carpeta y Junior deberá decidir si hace el esfuerzo económico para mantener al delantero campeón o si permite que uno de sus hombres clave refuerce a un rival directo.