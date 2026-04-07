El lunes 6 de abril, por la jornada número 2 de la liga colombiana del primer semestre del año (partido que había sido aplazado), Atlético Nacional se vio las caras con Jaguares de Córdoba.



El compromiso se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. En el papel, el favorito para quedarse con los tres puntos era el conjunto antioqueño y, bien, esto fue lo que terminó sucediendo.

Marcador final

Aunque eso sí, el duelo terminó con una corta diferencia y no con una amplia. El equipo dirigido por Diego Arias ganó 2 goles a 1, llegó a 34 puntos y permanece en la parte más alta de la tabla de posiciones del torneo.



El siguiente partido de Atlético Nacional será el clásico paisa ante Deportivo Independiente Medellín. Este cotejo, correspondiente a la jornada 16, se disputará el sábado 11 de abril.

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Las palabras de García

Y sobre ese duelo, precisamente, tras el cruce Vs. Jaguares, una de las figuras de Nacional se pronunció. Se trata del defensa central Simón García, que fue titular junto a Neider Parra el lunes 6.



"Yo creo que no es porque sea clásico, debemos salir a darlo todo. Yo creo que esta institución nos obliga a darlo todo en cada partido. Jaguares, en el papel, Atlético Nacional debe ser superior y ganar 5-0, pero pues todos los partidos son difíciles", manifestó el jugador en conferencia de prensa.

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Darlo todo siempre

Si bien los clásicos son partidos importantes en los que los jugadores deben hacer esfuerzos mayores, Simón García reconoce que en un equipo como Atlético Nacional se debe entregar todo juego tras juego.



Además de Simón García, en rueda de prensa habló Diego Arias. En uno de los apartados de la charla con los medios de comunicación, el DT señaló que es un error pensar que todos los resultados van a ser positivos solo porque se trata de Nacional.



"Creo que hay un error en general y es pensar que las cosas se van a dar simplemente porque somos Atlético Nacional y a veces no analizamos un poquito más allá de muchas situaciones; teníamos a Neider Parra, teníamos a Simón García, perfil cambiado y Kevin Cataño", expresó.



"Los partidos se complican y yo creo que principalmente debemos entender que los juegos no son fáciles. En Colombia los equipos también se preparan para enfrentarnos", sentenció, entre otras cosas más.