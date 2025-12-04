Fortaleza perdería a uno de los jugadores más importantes del semestre

El segundo semestre fue sin duda alguna el mejor en la historia de Fortaleza, un equipo que cuando está en la A acostumbra a pelear los puestos de descenso, en el 2025 II se metió entre los ocho y fue uno de los animadores del torneo.

Pues todo parece indicar que uno de sus referentes saldría del equipo al no ser renovado.

El capitán se baja del barco

Uno de los jugadores más importantes para lo que fue este histórico semestre para el equipo fue nada más y nada menos que Andrés Ricaurte, el volante antioqueño que mientras estaba en el campo hacía las veces de capitán, aportó esa dosis de experiencia que le hacía falta a un conjunto lleno de jugadores jóvenes.

En todo el año que estuvo en Fortaleza el mediocampista jugó un total de 46 partidos en los que aportó con dos goles y cuatro asistencias, pero más allá de estadísticas lo que aportó fue experiencia, jerarquía y veteranía. Un jugador que resaltó sobre todo en su época con el Medellín en donde fue uno de los mejores jugadores de la Liga BetPlay.

Con Fortaleza este año, logró quedar muy cerca en el primer semestre de meterse a los ocho y en el segundo no solo se metió sino que llegó a estar primero en varios momentos del todos contra todos, ya en cuadrangulares al equipo le costó y quedó eliminado con dos fechas de anticipación.

Sin embargo, según informa Mariano Olsen, el jugador no continuaría en el equipo, ya que no se le ha renovado el contrato y todo parece indicar que desde el Oriente Antioqueño quieren al jugador y el mismo no vería con malos ojos volver a sus orígenes.









La temporada histórica de Fortaleza

El segundo semestre sin lugar a dudas quedará para la historia de Fortaleza, no solo por lo conseguido sino también por el futbol mostrado, los amix se metieron por primera vez en la historia a los ocho y no solo eso sino que logró competirle de tu a tu a todos los grandes en Colombia y terminó el todos contra todos como el equipo que menos perdió.

La mezcla entre la experiencia de jugadores como Andrés Ricaurte con la juventud y calidad de Emilio Aristizábal o Jordan García convirtieron a Fortaleza en un equipo realmente temible que esperemos no se desarme pensando en el 2026.