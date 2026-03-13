Copa Sudamericana 2026: definidos los 32 clasificados a fase de grupos; así quedaron los bombos

Terminó la espera en las competencias internacionales tanto en la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana con los 32 clasificados definitivos que estarán en la fase de grupos. En el caso de la Sudamericana, antes de que sortearan los partidos de la primera fase ya había 12 equipos definidos esperando rivales.

Argentina y Brasil llevan a seis equipos cada uno en la Copa Sudamericana, y, el sistema del campeonato les da prelación a estas dos ligas para estar en la fase de grupos de manera directa. Así las cosas, del fútbol argentino ya estaban River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. Del Brasileirao, Sao Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama.

Con esos 12 clubes ya en la fase de grupos, faltaba definir la primera fase con enfrentamientos directos entre clubes del mismo país dejando a dos clubes de Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. De ahí se completaban 28 clubes en instancias zonales y los otros cuatro cupos salían por los eliminados de la Fase III de Copa Libertadores.

LOS 32 CLUBES QUE CLASIFICARON A LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA SUDAMERICANA

Los argentinos y brasileños esperaban a los demás clasificados del continente que salía por medio de duelos entre equipos de mismos países a partido único y en el estadio del equipo con mejor ranking Conmebol. Además, los cuatro eliminados de la Copa Libertadores con Juventud las Piedras que se quedó con ese último cupo tras quedar eliminado por Deportivo Independiente Medellín.

De Colombia, Millonarios superó a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, mientras que el América de Cali respetó la casa en el Estadio Pascual Guerrero para dejar atrás al Atlético Bucaramanga. Así las cosas, estos son los 32 clubes que clasificaron a los grupos:

1. River Plate

2. Racing Club

3. Deportivo Riestra

4. San Lorenzo

5. Tigre

6. Barracas Central

7. Independiente Petrolero

8. Blooming

9. Sao Paulo

10. Gremio

11. Santos

12. Vasco da Gama

13. Bragantino

14. Atlético Mineiro

15. Audax Italiano

16. Palestino

17. Millonarios

18. América de Cali

19. Olimpia

20. Deportivo Recoleta

21. Alianza Atlético

22. Cienciano

23. Deportivo Cuenca

24. Macará

25. Boston River

26. Montevideo City Torque

27. Academia Puerto Cabello

28. Caracas

Clasificados por la eliminación de Copa Libertadores

29. Carabobo

30. Botafogo

31. O’Higgins

32. Juventud las Piedras

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS DE LA COPA SUDAMERICANA

A falta de que realicen el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana el jueves 19 de marzo, así quedaron los bombos:

Bombo 1

River Plate

Atlético Mineiro

São Paulo

Racing Club

Grêmio

Olimpia

Santos

América de Cali

Bombo 2

San Lorenzo

Bragantino

Palestino

Millonarios

Caracas

Vasco da Gama

Cienciano

Tigre

Bombo 3

Audax Italiano

Blooming

Academia Puerto Cabello

Boston River

Montevideo City Torque

Deportivo Cuenca

Independiente Petrolero

Macará

Bombo 4

Alianza Atlético

Barracas Central

Deportivo Riestra

Recoleta

Juventud las Piedras

O’Higgins

Carabobo

Botafogo