Copa Sudamericana 2026: definidos los 32 clasificados a fase de grupos; así quedaron los bombos

Terminó la espera en las competencias internacionales tanto en la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana con los 32 clasificados definitivos que estarán en la fase de grupos. En el caso de la Sudamericana, antes de que sortearan los partidos de la primera fase ya había 12 equipos definidos esperando rivales.
Argentina y Brasil llevan a seis equipos cada uno en la Copa Sudamericana, y, el sistema del campeonato les da prelación a estas dos ligas para estar en la fase de grupos de manera directa. Así las cosas, del fútbol argentino ya estaban River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. Del Brasileirao, Sao Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama.
Con esos 12 clubes ya en la fase de grupos, faltaba definir la primera fase con enfrentamientos directos entre clubes del mismo país dejando a dos clubes de Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. De ahí se completaban 28 clubes en instancias zonales y los otros cuatro cupos salían por los eliminados de la Fase III de Copa Libertadores.
LOS 32 CLUBES QUE CLASIFICARON A LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA SUDAMERICANA
Los argentinos y brasileños esperaban a los demás clasificados del continente que salía por medio de duelos entre equipos de mismos países a partido único y en el estadio del equipo con mejor ranking Conmebol. Además, los cuatro eliminados de la Copa Libertadores con Juventud las Piedras que se quedó con ese último cupo tras quedar eliminado por Deportivo Independiente Medellín.
De Colombia, Millonarios superó a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, mientras que el América de Cali respetó la casa en el Estadio Pascual Guerrero para dejar atrás al Atlético Bucaramanga. Así las cosas, estos son los 32 clubes que clasificaron a los grupos:
1. River Plate
2. Racing Club
3. Deportivo Riestra
4. San Lorenzo
5. Tigre
6. Barracas Central
7. Independiente Petrolero
8. Blooming
9. Sao Paulo
10. Gremio
11. Santos
12. Vasco da Gama
13. Bragantino
14. Atlético Mineiro
15. Audax Italiano
16. Palestino
17. Millonarios
18. América de Cali
19. Olimpia
20. Deportivo Recoleta
21. Alianza Atlético
22. Cienciano
23. Deportivo Cuenca
24. Macará
25. Boston River
26. Montevideo City Torque
27. Academia Puerto Cabello
28. Caracas
Clasificados por la eliminación de Copa Libertadores
29. Carabobo
30. Botafogo
31. O’Higgins
32. Juventud las Piedras
ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS DE LA COPA SUDAMERICANA
A falta de que realicen el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana el jueves 19 de marzo, así quedaron los bombos:
Bombo 1
River Plate
Atlético Mineiro
São Paulo
Racing Club
Grêmio
Olimpia
Santos
América de Cali
Bombo 2
San Lorenzo
Bragantino
Palestino
Millonarios
Caracas
Vasco da Gama
Cienciano
Tigre
Bombo 3
Audax Italiano
Blooming
Academia Puerto Cabello
Boston River
Montevideo City Torque
Deportivo Cuenca
Independiente Petrolero
Macará
Bombo 4
Alianza Atlético
Barracas Central
Deportivo Riestra
Recoleta
Juventud las Piedras
O’Higgins
Carabobo
Botafogo