[Foto] Filtran la camiseta de Millonarios para el 2026

En las últimas horas se filtró en redes sociales la que sería la camiseta que Millonarios utilizará durante la temporada 2026, año en el que el club capitalino celebrará sus 80 años de fundación, un hito histórico para la institución embajadora.

La información comenzó a circular a través de medios partidarios y cuentas especializadas en la actualidad de Millonarios, quienes compartieron imágenes del supuesto nuevo diseño que vestirá al equipo a lo largo del próximo año.

Como es tradición, la camiseta sería de color azul, aunque con varios detalles que la diferencian de modelos recientes y que apuntan a resaltar el aniversario número 80 del segundo club más antiguo de Bogotá.

El diseño incluiría cuello redondo blanco, puños también en color blanco y las clásicas tres líneas que van desde el cuello hasta los hombros, un sello característico de la marca que viste al equipo.

El uniforme sería nuevamente diseñado y confeccionado por Adidas, firma alemana que mantiene su vínculo con Millonarios y que habría apostado por un estilo sobrio y con guiños a la historia del club.

Uno de los cambios más llamativos estaría en el escudo, que pasaría a ser de color plateado con detalles blancos, dejando de lado los tonos tradicionales utilizados en las últimas temporadas.

Foto de la nueva camiseta de Millonarios

Además, se presume que Millonarios volverá a contar con camisetas de manga larga, una variante que no se ve en el equipo azul desde hace cerca de diez años y que sería bien recibida por los hinchas.

Por ahora, el club no ha definido ni anunciado la fecha oficial de presentación del nuevo uniforme, por lo que se espera que en los próximos días haya más información al respecto.

Partidos de Millonarios contra Boca y River

Mientras tanto, en el plano deportivo, Millonarios se prepara para enfrentar a River Plate el domingo 11 de enero y a Boca Juniors el 14 de enero, en compromisos de carácter amistoso que servirán como preparación para la temporada.

Finalmente, con la incorporación de Radamel Falcao García, quien ya se unió al grupo de concentrados, el club dio por cerrado su mercado de fichajes, enfocándose ahora en la Liga BetPlay y en la fase previa de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, que se disputará en marzo en el estadio Atanasio Girardot.