Hace apenas unos minutos surgió la información de que el experimentado arquero Franco Armani podría jugar en Millonarios FC de Bogotá. El asunto podría cerrarse de cara al inicio del próximo semestre.



Armani, de 39 años, ya no es titular habitual en River Plate de Argentina, donde comparte grupo con los colombianos Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero. Santiago Beltrán, de 21 años, es el guardameta principal del club.

La fecha de vencimiento del contrato de Armani

El contrato de Franco Armani en River Plate vence en diciembre del presente año. El jugador, al parecer, tiene ganas de seguir compitiendo a nivel profesional, pero en otra institución.



Incluso, es posible que su despedida del conjunto de la banda cruzada se concrete en el mes de junio. Para esto, debería haber uno o varios equipos interesados en hacerse con los servicios del guardameta.

¿Armani llega a Millonarios?

Millonarios, que necesita un portero de cara al siguiente semestre, necesita concretar el arribo de un golero en el mercado de fichajes que se acerca. Y en este caso podría entrar el mismo Franco Armani.



Nikos Petropulos, representante del arquero, habría manifestado que estarían dispuestos a escuchar ofertas de Millonarios FC para vincularse a sus filas. Su arribo al conjunto azul de la capital del país sería un bombazo en el fútbol profesional colombiano.

La versión sobre el futuro de Franco

“Le pregunté a Nikos Petropulos, representante de Franco Armani, si están abiertos a que el arquero juegue en Millonarios y respondió que estarían dispuestos a escuchar. A Armani se le termina contrato en dic/2026, PERO se podría arreglar su salida en junio”, dijo sobre el tema el periodista Alexis Rodríguez, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La posible llegada de Armani al club que es dirigido por el argentino Fabián Bustos sería un golpe muy grande para Atlético Nacional de Medellín, donde es justamente uno de los más grandes ídolos.



