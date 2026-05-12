En los últimos días, surgió el rumor desde el territorio argentino de que el experimentado portero Franco Armani podría regresar a Atlético Nacional de Medellín de cara al siguiente semestre.



Armani, como bien se sabe, milita en River Plate, club en el que comparte con los mediocampistas colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, que estarían en el Mundial FIFA 2026.

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La versión sobre el rumor de Armani

“Por más que se enoje el representante de Franco Armani, es muy probable que los últimos dos partidos o un partido de Armani en River sea la semana que viene en la Copa Sudamericana”, dijo sobre el tema el periodista Hernán Castillo.



Franco Armani dejó una huella muy grande en Atlético Nacional, al punto de ser considerado por muchos hinchas como uno de los jugadores más importantes en la historia de la institución.

Hasta ahora no se confirma nada sobre el rumor

“(David) Ospina se retira del fútbol, ataja en Atlético Nacional. De Atlético Nacional van a ir corriendo a buscar a Armani y ya están hablando con él. Es cada vez más probable que Armani termine saliendo de River y ya hay un lugar en Atlético Nacional”, agregó.



Desde suelo colombiano no se confirma nada sobre la posibilidad de que Armani regrese al conjunto verde y blanco, pero eso sí, el mismo club, en las horas de la mañana de este martes 12 de mayo, hizo una publicación sobre el portero.

La publicación

Pero la misma no tiene nada que ver con el posible arribo del futbolista al equipo que es dirigido por Diego Arias. En la publicación se hace referencia a la triple atajada que tuvo Franco Armani contra Rosario Central de Argentina.

Ese duelo correspondió al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2016, torneo que Atlético Nacional terminó ganando. Armani fue vital para la obtención de ese logro.



