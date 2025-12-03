Millonarios perdería figura clave para 2026: se cayó su renovación

Millonarios ya empieza a moverse en el mercado de fichajes fútbol colombiano de cara al primer semestre de 2026. El conjunto bogotano, ahora bajo la batuta de Hernán Torres, ha empezado un proceso de reestructuración con la salida de varios jugadores que hicieron parte del segundo semestre de 2025.

Lea también: Millonarios se despide de uno de sus delanteros; confirmaron su salida

La intención del cuerpo técnico y la dirigencia es clara: conformar un plantel más competitivo y equilibrado para afrontar los retos del primer semestre de 2026, tanto en el ámbito local como en torneos internacionales. En el arranque de esta renovación, el club embajador filtró la salida de tres futbolistas que dejarán el club.

Se trata de Juan Pablo Vargas, Nicolás Giraldo y Helibelton Palacios, cuyas etapas con la camiseta albiazul han llegado a su fin. Ninguno de los tres logró consolidarse como una pieza clave dentro del once titular, por lo que la directiva tomó la decisión de no extender sus vínculos contractuales.

Uno de los casos más llamativos es el del defensor Vargas, quien fue referente del club por un largo tiempo. El costarricense optó por no renovar su contrato y presentó formalmente su carta de salida. Desde la institución tampoco hubo una oferta concreta para retenerlo, y tras un acuerdo de ambas partes acabó dejando el equipo

Con estas cuatro salidas, Millonarios da un paso firme hacia una transformación que podría ir aún más lejos. Fuentes cercanas al club revelan que otros nombres importantes estarían considerando su futuro.

Según la información del periodista Julián Capera, ese el caso del arquero Iván Arboleda, quien no ha logrado consolidarse como titular indiscutido y estaría en conversaciones para dejar el equipo. Aunque hay intenciones para su continuidad, su marcha sería casi un hecho.

En otras noticias

Camacho confirmó que Millonarios quería a James

La dirección deportiva embajadora ya trabaja junto al cuerpo técnico en la búsqueda de refuerzos que puedan cubrir las vacantes y elevar el nivel del equipo. Se espera que los azules sumen nuevas caras en el medio campo, además del posible regreso de algunos jugadores juveniles que han mostrado condiciones para integrar el equipo profesional.

Le puede interesar: América se fija en un exjugador de Millonarios campeón de liga con Gamero

Millonarios se alista para afrontar una etapa de cambios profundos. La reestructuración ya está en marcha y promete mover el mercado en los próximos días. Con salidas confirmadas y decisiones por tomar, el proyecto deportivo de Hernán Torres comienza a tomar forma para el primer semestre del 2026.