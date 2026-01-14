Franco Fagúndez ilusiona a los hinchas de Santa Fe: “Vamos a pelear todo”

Para nadie es un secreto que Independiente Santa Fe es uno de los clubes que ha tenido más movimiento en el actual mercado de fichajes, lo que ha generado todo tipo de reacción entre los seguidores, quienes por medio de las redes sociales han mostrado su acuerdo y desacuerdo con las contrataciones del equipo bogotano.

Uno de los refuerzos que más han generado comentarios entre los seguidores albirrojos es Franco Fagúndez, delantero uruguayo que conoce Pablo Repetto y que es el encargado de ser la cuota goleadora del león en la Superliga, torneo local y la Copa Libertadores.

Franco Fagúndez ilusiona a los hinchas de Santa Fe

Previo al primer juego de Superliga, Franco Fagúndez habló con Deportes RCN sobre su llegada al equipo bogotano, además de lo que pueden esperar los aficionados de él y de su relación con Pablo Repetto, quien es un viejo conocido del delantero uruguayo.

“Yo sabía que Independiente Santa Fe es un club grande. Cuando me llamó Pablo (DT) no lo dude, él sabe lo que yo le puedo dar dentro de la cancha. No vengo teniendo la continuidad que quisiera, pero con Repetto tuve mi mejor versión y espero que acá podamos repetir la historia (…) Soy un jugador potente, buen disparo de media distancia y con buena técnica, yo creo que a medida de los partidos se podrán dar cuenta de eso”, agregó el delantero uruguayo.









Además, el atacante aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a todos los aficionados de Santa Fe, dejando claro que tienen que confiar en el club y en los jugadores, quienes estarán dispuestos a pelear todos los frentes que tendrá el cuadro albirrojo.

“Ellos tienen que confiar en nosotros. Yo creo que es un grupo mal o bien siempre trata de salir adelante. La unión es muy grande en los chicos, solo puedo decir que se queden tranquil que vamos a ir por todo”.

Franco Fagúndez habló de la Superliga contra Junior

Por último, el atacante charrúa se refirió a lo que será el primer compromiso contra el Junior de Barranquilla, afirmando que ha estudiado un poco al equipo tiburón y de los jugadores que tiene el equipo de Alfredo Arias.

“Tengo amigos uruguayos en Junior, Mauro Silveira y Lucas Monzón, compartí con ellos, luego sé que tienen una de las figuras es Chará, pero nada, solo vi por encima algo”, finalizó el delantero.