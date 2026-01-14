Santa Fe apunta a robarse el show en la temporada 2026 o por lo menos en el semestre de apertura, ya que se ha reestructurado de buena manera desde la zona del banquillo con la llegada de Pablo Repetto, hasta la llegada de jugadores en distintas posiciones dentro del campo de juego.

El plan del estratega uruguayo es demasiado ambicioso y así lo dio a conocer desde el primer momento en el que pisó la institución 'cardenal'. Por el momento lo ha venido demostrando con la llegada de importantes jugadores como Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, pero su trabajo en el mercado de fichajes no termina aquí.

A Santa Fe todavía le falta confirmar algunos fichajes

El 2025 para el cuadro 'santafereño' estuvo enmarcado por un título muy especial que dejó las expectativas bastante altas por lo que pueda llegar a pasar en la presente temporada en donde se jugará inicialmente la Superliga BetPlay y la Copa Libertadores.

El reto para el estratega Pablo Repetto, recién llegado al club, no será nada sencillo, pero cuenta con bastante experiencia y apoyo por parte de las directivas, quienes le dieron "luz verde" para conformar un equipo competitivo y de alto nivel a lo largo de la pretemporada en el mercado de fichajes y en donde todavía le faltan algunos jugadores.

"No quiero entrar en posiciones, pero faltan dos o tres jugadores para reforzar al equipo en zonas puntuales. No quiero entrar en detalles, estamos más pendientes el juego de ahora y vamos a tratar de lograr buenos resultados. Tenemos confianza en los jugadores que están llegando, son jóvenes en su mayoría, que tienen antecedentes buenos y apuntamos a mejorarlos para que Santa Fe sea el equipo protagonista que ha sido a lo largo de los últimos años con títulos".





¿Cuándo se debuta Pablo Repetto con Santa Fe?

El uruguayo iniciará su camino en el banquillo de Santa Fe con un reto que no será para nada sencillo, ya que deberá luchar por su primer título contra el vigente campeón del Fútbol Profesional Colombiano, Junior de Barranquilla, en el duelo de ida por la final de la Superliga BetPlay el jueves 15 de enero en el Estadio Metropolitano.